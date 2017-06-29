С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Индонезия, Филиппины и Таиланд проявляют повышенный интерес к покупке подлодок проекта 636, контракт на поставку этих подлодок Индонезии "на подходе", заявил в четверг журналистам помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Подводная лодка проекта 636 сегодня является самой востребованной, к ней проявляют повышенный интерес Филиппины, Индонезия и Таиланд. С Индонезией контракт на подходе", — сказал он на Международном военно-морском салоне, который проходит в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля.