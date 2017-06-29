Минобороны КНР подтвердило подписание дорожной карты сотрудничества с РФ

ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Россия в ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

В начале июня сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе двусторонней встречи глав военных ведомств РФ и КНР "на полях" совещания министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане предложил китайскому коллеге генерал-полковнику Чан Ваньцюаню подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы.

"Министр обороны Китая генерал-полковник Чан Ваньцюань, принимая участие в заседании министров обороны стран ШОС 7 июня в Астане, провел встречу с министром обороны РФ (генералом армии) Сергеем Шойгу. Главы двух оборонных ведомств подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы", — заявил на брифинге У Цянь.

Он отметил, что в документе определен общий план сотрудничества в военной сфере между Китаем и Россией на 2017-2020 годы.

"Это яркое свидетельство высокого уровня стратегического взаимодоверия и стратегического взаимодействия между двумя странами, которое будет способствовать совместному реагированию на новые угрозы в сфере безопасности, на новые вызовы, а также будет благоприятствовать совместной защите регионального мира и стабильности", — сказал У Цянь, добавив, что стороны будут вырабатывать детальный план реализации этого соглашения.