Россия и Турция пока не согласовали сумму кредита за закупку ЗРС С-400

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Вопрос о сумме кредита, который Россия может выделить Турции на закупку новейшей зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", пока не решен, заявил в четверг журналистам помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Контракт согласован, вопрос по кредиту пока не решён", — сказал он.

Как сообщал в начале июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, стороны уже согласовали все технические вопросы по заключению контракта. Кожин в связи с этим отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.