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Безопасность

"Удобная цель": в Минобороны оценили новый британский авианосец

11:0929.06.2017
(обновлено: 11:12 29.06.2017)
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© AFP 2017 / Andy BuchananАвианосец Королева Елизавета перед началом морских испытаний. Архивное фотоАвианосец Королева Елизавета перед началом морских испытаний. Архивное фото
© AFP 2017 / Andy Buchanan

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Минобороны посмеялись над словами британского министра обороны Майкла Фэллона о том, что Россия будет завидовать новому авианосцу ВМС Великобритании "Королева Елизавета". По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, корабль представляет собой лишь "удобную морскую мишень".

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В понедельник новейших британский авианосец отправился в свое первое плавание. Корабль не покидал док с 2009 года, когда началось строительство.

"Королева Елизавета" — крупнейший корабль в истории военно-морских сил Великобритании. Водоизмещение авианосца составляет 65 тысяч тонн, а стоимость, по некоторым данным, достигает 3,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Авианосец назван в честь королевы Елизаветы I, которая правила с 1558 по 1603 год.

Восторги Фэллона

Во вторник британский министр дал интервью The Telegraph, в котором не скрывал гордости за новый корабль.

Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фэллон сравнил "Королеву Елизавету" с "Адмиралом Кузнецовым". При этом чиновник назвал российский авианосец "обветшавшим".

"Я думаю, русские будут смотреть на этот корабль с долей зависти", — заявил министр журналистам.

Глава оборонного ведомства добавил, что российские военные намерены "следить" за "Королевой Елизаветой". Руководство королевских ВМС уже пообещало использовать фрегат или эсминец в качестве эскорта для авианосца, а также поднимать с береговых баз вертолеты для поиска субмарин.

Ответ Минобороны

Игорь Конашенков, отвечая на слова британского министра, обвинил его в некомпетентности.

"Заявления главы британского военного ведомства Майкла Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", — отметил российский генерал.

По его словам, британский авианосец способен лишь выпускать самолеты, находясь в окружении боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок.

Танк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", — подчеркнул представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что "в интересах британского королевского флота в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника".

Нельзя сравнивать

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко заявил, что сравнивать российский "Адмирал Кузнецов" с "Королевой Елизаветой" некорректно.

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Это чисто политический момент: Великобритания построила новый корабль. Но прямое сравнение этих двух кораблей некорректно — не выходят они никогда один на один. Поэтому сталкивать их лбами, с военной точки зрения, неправильно", — сказал Пономаренко в эфире радио Sputnik.

Политолог также призвал британского министра говорить не о "красоте" кораблей, а об их боевых качествах.

"Наш крейсер обладает большей независимостью и на порядок лучше защищен в случае, если по какой-то причине эскортные корабли не смогут выполнять свои задачи: порядка 200 ракет размещено на "Адмирале Кузнецове" и еще 200 ракет ближнего действия — на комплексе "Кортик", плюс 12 ударных ракет — на случай, если понадобятся. Это очень серьезное вооружение. У "Королевы Елизаветы" есть подобные комплексы, но запас ракет несущественный. Это корабль для локальных конфликтов", — подчеркнул Пономаренко.

Проблемы "Королевы Елизаветы"

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© РИА Новости / Стрингер
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The Telegraph выяснила, что у "гордости" британского флота хватает технических проблем. Особую тревогу у журналистов вызвала устаревшее программное обеспечение, которое используют моряки.

Издание пишет, что в диспетчерской комнате корабля на компьютерах установлена операционная система Windows XP. При этом корпорация Microsoft уже прекратила поддержку этой ОС: во время атаки вируса-шифровальщика Wannacry больше других пострадали именно пользователи Windows XP.

Перспективы "Адмирала Кузнецова"

Накануне заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук рассказал, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" пройдет модернизацию, работы начнутся в 2018 году.

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© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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По словам вице-президента Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игоря Пономарева, предприятия ОСК готовы выполнить необходимую модернизацию.

"На ремонт ТАВКР (тяжелого авианесущего крейсера. — Прим. ред.) "Адмирал Кузнецов" контракта у нас пока нет. Есть представление по объему работ, и наши предприятия к ним готовы. После обновления крейсер может прослужить еще не менее 20 лет", — заявил он во время международного Военно-морского салона (МВМС-2017).

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