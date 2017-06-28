Путин обвинил зарубежные спецслужбы в поддержке терроризма

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зарубежные спецслужбы оказывают прямую поддержку экстремистам и террористам, чтобы дестабилизировать регионы у российских границ, сообщил Владимир Путин.

Такое заявление президент России сделал в среду в штаб-квартире СВР, куда он приехал, чтобы поздравить офицеров с 95-летием нелегальной разведки.

Страна сталкивается с множеством вызовов, отметил президент. Среди них попытки сдержать развитие России, навязать ей противостояние, дестабилизировать приграничные регионы – для этого используются террористические и экстремистские группировки.

"Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств", — сказал Путин.

Попытки повлиять на Россию

Зарубежные спецслужбы пытаются также влиять на внутриполитические и общественные процессы в самой России, сообщил глава государства.

В целом, по его словам, очевиден рост активности, направленной против России и ее союзников. Чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале страны, иностранные спецслужбы используют "новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов".

"Разведчики не подведут"

Результативная работа российских спецслужб, в том числе СВР — одна из гарантий суверенитета, безопасности и стабильности России, подчеркнул Владимир Путин.

Он призвал наращивать потенциал разведки, ее технические и оперативные возможности, опираться на опыт профессионалов и готовить новые кадры.

Президент России выразил убежденность в том, что разведчики никогда не подведут и будут "эффективно выполнять все поставленные задачи".

"Особый инструмент"

Путин сообщил, что регулярно получает материалы, подготовленные сотрудниками спецслужб, в том числе разведчиками-нелегалами.

"Это всегда глубоко проработанная информация и аналитика, она служит основой для выработки стратегических решений в вопросах обороны, внешней политики, обеспечения безопасности страны", — отметил президент.

Далеко не у всех стран есть "такой мощный, такой особый инструмент" – нелегальная разведка, добавил глава государства.

Он поблагодарил всех, кто сохранил традиции и опыт подготовки кадров в этой сфере. Этот потенциал помогает "своевременно выявлять и блокировать внешние угрозы" и защищает право России "быть свободной самостоятельной страной", заявил Путин.

Герои разведки

Российские разведчики "всегда были на передовой" в годы испытаний, отметил президент. Добытая ими информация и тонко проведенные операции "буквально меняли ход истории" и сохраняли мир.

Глава государства напомнил о тех сотрудниках спецслужб, которые боролись с нацизмом и напряженно работали во времена холодной войны.

"Достаточно вспомнить вклад наших разведчиков в обеспечение стратегического паритета. Конец монополии на атомное оружие сделал невозможной новую мировую войну, прямую агрессию против нашей страны", — сказал Путин.

Без права на славу

Служба в разведке не предполагает известности, отметил президент. Разведчики-нелегалы, по его словам, люди "особой нравственной закалки", которые от многого отказываются во имя служения стране.

"Они не любят, когда их называют героями, они говорят, что просто делают свое дело, как учили, и просто добиваются результатов. Но хочу подчеркнуть: наша страна, наши граждане должны знать, что в рядах российской разведки служат настоящие бойцы", — подчеркнул Путин.

Рост военного потенциала

Встретившись в среду с выпускниками высших военных учебных заведений России, Путин заявил о необходимости совершенствовать и военный потенциал. Этого, по его словам, требуют сложная международная обстановка, региональные конфликты, террористические и иные угрозы.

"Только современные мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших союзников от любого потенциального агрессора, от давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится независимая, суверенная Россия", — сказал глава государства.

Президент отметил, что предстоит еще много сделать для укрепления силовых структур России, хотя, по его словам, за последние годы "российская армия заметно укрепилась, вырос профессионализм офицерского корпуса". Это убедительно продемонстрировала и операция в Сирии, добавил Путин.