Путин заявил о наращивании боевого потенциала России для защиты

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия будет и дальше наращивать военный потенциал для защиты от потенциальных агрессоров, а также обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск.
По словам президента, "за последние годы российская армия заметно укрепилась, вырос профессионализм офицерского корпуса, что убедительно продемонстрировала и операция против террористов в САР".
"Мы намерены и дальше наращивать боевой потенциал армии и флота, на основании долгосрочных планов и программ обеспечивать сбалансированную, системную работу всех родов и видов войск, повышать качество и интенсивность боевой учебы", — добавил он.