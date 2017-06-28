Для снижения военных рисков над Балтикой нужен диалог с НАТО, заявил Грушко

БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Для снижения риска военных инцидентов над Балтикой требуется системный диалог между военными России и НАТО, заявил постоянный представитель РФ при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.

В последнее время резко участились случаи опасного сближения самолетов ВВС НАТО и РФ в небе над Балтийским морем.

"НАТО по сугубо политическим причинам не готова к более углубленному диалогу, и все время нам говорят, что это означало бы возвращение Совета Россия — НАТО к "работе как обычно". Но, в любом случае, НАТО придется определяться. Если они действительно заинтересованы в том, чтобы реально работать с нами с целью понижения военных рисков, то без системного диалога по линии военных не обойтись", — сказал Грушко РИА Новости.

По его словам, "на уровне политических заявлений эту проблему сдвинуть невозможно, поскольку существует большое количество аспектов, которыми должны заниматься те люди, которые понимают, о чем они говорят, — это и моряки, и летчики, и специалисты в области управления воздушным движением".

"Но, к сожалению, мы кроме заявлений о том, что НАТО заинтересована в деэскалации, никаких признаков того, что она готова к работе с нами, не видим. Министерство обороны России со своей стороны еще в прошлом году сформулировало целый ряд предложений. Мы были готовы работать как на площадке Совета Россия — НАТО со всеми государствами, которые осуществляют военную деятельность в этом регионе, так и по двухсторонним каналам для наращивания массива уже имеющихся у нас соглашений об избежании инцидентов опасного характера", — сказал постпред.

Он сообщил, что такие соглашения Россия заключила с 12 странами ОБСЕ и готова идти по пути уточнения этих соглашений, устранения некоторых "серых зон", которые в них имеются.

При этом Грушко отметил работу "балтийской проектной группы", которая действует под эгидой Международной организации гражданской авиации и которая в том числе объединяет экспертов стран Балтии, России и НАТО.

"Группа рассматривает конкретные технические вопросы, связанные с использованием транспондеров на воздушных судах некоммерческого назначения, включая военные. Группой был согласован дополнительный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом, что стало существенным вкладом в урегулирование проблемы транспондеров", — сказал постпред.