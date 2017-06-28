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Страны Азии и Америки интересуются российской военно-морской техникой

11:1228.06.2017
(обновлено: 11:17 28.06.2017)
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© AFP 2017 / Max DelanyКрейсер Москва. Архивное фотоКрейсер Москва. Архивное фото
© AFP 2017 / Max Delany

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, а также традиционные партнеры РФ по военно-техническому сотрудничеству в сфере закупок российской военно-морской техники и оружия — Вьетнам, Индия и Китай — больше других государств интересуются российской продукцией для военно-морских сил; ведутся консультации по тематике ВМС с Уругваем, Перу и Бразилией, заявил журналистам заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов.

Российский флот. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Путин отметил важность Международного военно-морского салона для России
АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") принимает участие в Восьмом международном военно-морском салоне МВМС-2017, который проходит в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года. Севастьянов возглавляет делегацию компании-спецэкспортера на выставке.

"Доля вооружения и техники для военно-морских сил составляет в среднем 12% от общего объема продаж Рособоронэкспорта. Мы постоянно работаем над увеличением номенклатуры и географии поставок. Сегодня наибольший интерес в российских кораблях и вооружении для них проявляют государства Юго-Восточной Азии — Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, а также наши традиционные партнеры: Вьетнам, Индия и Китай", — сказал Севастьянов, слова которого процитировала в среду пресс-служба Рособоронэкспорта.

Булава в действии: как прошел пуск баллистической ракеты с подводного крейсера
© Министерство обороны РФ
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По его словам, российская компания-спецэкспортер ведет "активные консультации по тематике ВМС со странами Латинской Америки, в том числе Уругваем, Перу и Бразилией".

Рособоронэкспорт планирует реализовать на полях МВМС-2017 обширную деловую программу. Ожидаются встречи с иностранными делегациями, представляющими вооруженные силы и бизнес-структуры государств различных регионов мира.

Компания представила на салоне около 200 образцов вооружения и военной техники. Наибольший интерес со стороны иностранных заказчиков компания ожидает к корвету проекта 20382 "Тигр", большой дизель-электрической подводной лодке проекта 636, корабельному комплексу ракетного оружия с противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт", интегрированным ракетным системам "Калибр-ПЛЭ" (Club-S) и "Калибр-НКЭ" (Club-N).

Адмирал флота Игорь Касатонов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В демонстрационном разделе у причалов санкт-петербургского морского вокзала и в акватории представлены более 30 кораблей, судов, катеров. Среди них — пользующиеся вниманием у представителей военно-морских сил стран-партнеров Рособоронэкспорта — базовый тральщик проекта 12700, скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст", патрульный катер проекта 03160 "Раптор", противодиверсионный катер проекта 21980 "Нахимовец" и большой гидрографический катер проекта 19920. На полигоне Минобороны России Ржевка для официальных иностранных делегаций и представителей СМИ будут демонстрироваться в действии морские артиллерийские системы и стрелковое оружие.

В рамках МВМС-2017 запланированы демонстрационные полеты авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи" и пилотажной группы "Русь".

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