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Безопасность

Был бы повод. Какие предлоги США использовали для развязывания войн

18:2827.06.2017
(обновлено: 18:29 27.06.2017)
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© Flickr / The U.S. ArmyАмериканские военные во время тактических учений в Басре, ИракАмериканские военные во время тактических учений в Басре, Ирак
© Flickr / The U.S. Army

Пентагон. Архивное фото
© Фото : David B. Gleason
США заявили о "связанной с химоружием" активности на сирийской базе Шайрат
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Власти США обвинили правительство Сирии в подготовке химической атаки подконтрольных "умеренной оппозиции" территорий. Соответствующее заявление появилось на сайте пресс-службы Белого дома во вторник утром. В сообщении без "лишних" подробностей утверждается: "Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к еще одному нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей". Источник этой информации Вашингтон озвучивать традиционно отказался.

По мнению многих российских политиков и экспертов, США готовятся к провокации, целью которой станут новые авиаудары по армии президента Башара Асада. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью РИА Новости подчеркнул, что американцы все еще не оставляют надежды сместить Асада с поста главы государства.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Американский журналист выяснил, как Трамп принял решение об ударе по Сирии
Напомним: в ночь на 7 апреля американские эсминцы нанесли ракетный удар из акватории Средиземного моря по сирийской авиабазе Шайрат. Поводом для атаки послужила якобы бомбардировка ВВС САР города Хан-Шейхун химическими боеприпасами. Каких-либо внятных доказательств применения подобного оружия США не предоставили. Более того, американский журналист Сеймур Херш на страницах немецкой газеты Die Welt прямо назвал повод для ракетного удара надуманным — его источники из администрации Дональда Трампа категорически опровергли существование этих доказательств.

Впрочем, США и странам НАТО не впервой начинать полномасштабные войны под сомнительными предлогами.

Пробирка войны

Чаще всего заявления американских властей о применении Асадом химического оружия сравнивают со знаменитым выступлением госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН в 2003 году. Политик, напомним, пугал мировое сообщество арсеналом боевых отравляющих веществ, который якобы имеется у Саддама Хусейна. В качестве доказательства он достал из кармана пиджака небольшую пробирку с белым порошком. Пауэлл утверждал, что это и есть образец химического оружия, который выкрала из секретной лаборатории президента Ирака доблестная американская разведка.

© AP Photo / Elise AmendolaГоссекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находится образец иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003
© AP Photo / Elise Amendola
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находится образец иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003

К чему привело это представление — напоминать не нужно. Вскоре США атаковали суверенный Ирак всей мощью своих Вооруженных сил и превратили эту страну в постоянно тлеющий очаг нестабильности на Ближнем Востоке. А химическое оружие так и не нашли.

"Весь мир видел, как госсекретарь США демонстрировал в Совбезе ООН "доказательства" того, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, помахивая пробиркой с каким-то стиральным порошком, — говорил в 2014 году президент России Владимир Путин. — Наконец войска США вошли в Ирак, повесили Саддама Хусейна, а потом выяснилось, что никаких средств массового уничтожения в Ираке не было и нет. Вы знаете, говорить — это одно, а иметь доказательства — это совершенно другое".

Отвлечь внимание

Формальной причиной для военной интервенции в Югославию в 1999 году руководство НАТО называло волну этнических чисток в регионе, проводимых по приказу президента Слободана Милошевича. Непосредственным поводом для бомбардировок и ввода в страну сухопутного контингента послужила так называемая "резня в Рачаке" 15 января 1999 года. Напомним, что в этом селе на территории Косово произошло боестолкновение между югославской полицией и албанскими сепаратистами. В результате стычки погибли 45 местных жителей, преимущественно албанцев.

© East News / Everett CollectionБомбардировка Белграда силами НАТО в 1999 году
© East News / Everett Collection
Бомбардировка Белграда силами НАТО в 1999 году

Согласно трактовке сепаратистов, югославские силовики устроили массовую расправу над гражданским населением и, по сути, казнили четыре с половиной десятка безоружных людей. Именно этой версией руководствовалось командование НАТО, тех же выводов придерживалась комиссия Евросоюза, работавшая в Рачаке после инцидента. Впрочем, параллельное расследование, которое начала 19 января группа белорусских, сербских и финских экспертов, показало совсем другую картину.

Одно из зданий в Белграде, разрушенное в 1999 году авиацией НАТО
© РИА Новости / Илья Питалев
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Страны НАТО должны предстать перед судом – есть за что
Специалисты, осматривавшие тела погибших, обратили внимание на ряд фактов: на руках жертв были обнаружены следы пороха, они не были убиты выстрелами в упор, как бывает при массовых казнях, пулевые отверстия на одежде отсутствовали. Кроме того, на некоторых телах обнаружили характерные повреждения от попадания пули в пластину бронежилета. Как заключили финские специалисты, большинство убитых были албанскими военными, после смерти переодетыми в гражданскую одежду. Этой же точки зрения придерживался директор Института судебной медицины Гамбурга Клаус Пюшель, который изучил заключение финских патологоанатомов. Он подтвердил, что  экспертиза не показала никаких свидетельств того, что убитые были мирными жителями, и тем более того, что они были убиты сербскими военными.

Британский генерал Джон Древенкийевич позже подтвердил, что 15 января в Рачаке произошел ожесточенный бой между албанскими боевиками и сербскими подразделениями. То есть ни о какой "казни безоружных мирных жителей" речи не шло. Впрочем, руководство НАТО на нестыковки внимания не обращало и два месяца спустя стало бомбить сербские города. В те годы была популярной версия, что Билл Клинтон развязал эту войну, чтобы отвлечь внимание общественности от своей личной жизни: начало интервенции совпало с известным скандалом с его секретаршей Моникой Левински.

Флот, которого не было

Американский офицер конвоирует пленных патриотов. Репродукция снимка из газеты Комсомольская правда от 30 сентября 1965 года
© РИА Новости
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Трибунал Рассела: полвека назад Америку начали судить
Притянутым за уши выглядит и предлог для вторжения США во Вьетнам. Эти события произошли в августе 1964 года и получили название "Тонкинский инцидент". Он вобрал в себя события 2 и 4 августа. Первым эпизодом стало короткое столкновение американского эсминца "Мэддокс" с северовьетнамским москитным флотом в Тонкинском заливе. Три торпедных катера сблизились с кораблем ВМС США и начали агрессивно маневрировать. "Мэддокс" дал предупредительный залп в воздух, в ответ экипажи катеров обстреляли эсминец из крупнокалиберных пулеметов и выпустили по нему торпеды (ни одна не попала). В бой вступило звено американских палубных истребителей "Крусейдер", выполнявших неподалеку тренировочный полет возле авианосца "Тикондерога". В результате северовьетнамским катерам пришлось отойти.

Впоследствии факт этого столкновения подтвердил бывший министр обороны Демократической Республики Вьетнам Во Нгуен Зяп, подчеркнувший, что "Мэддокс" вошел в территориальные воды ДРВ. Американское руководство, впрочем, предпочло никак не реагировать на инцидент, сочтя его случайностью.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкАмериканские солдаты над телами убитых вьетнамцев
© РИА Новости
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Американские солдаты над телами убитых вьетнамцев

Второй эпизод произошел 4 августа. Уже затемно в Тонкинском заливе начался сильный шторм. Как утверждают американские историки, в условиях почти нулевой видимости радары американских кораблей засекли приближение более десятка неопознанных судов. Эсминцы ВМС США открыли заградительный огонь буквально вслепую, а с авианосца в воздух поднялось звено истребителей. В итоге никаких неприятельских кораблей в окрестностях не обнаружили. Тем не менее в Вашингтоне, куда уже дошли донесения о возможном нападении, разбираться не стали. Президент Линдон Джонсон сразу же дал добро Пентагону на проведение операции "Пронзающая стрела". Уже 5 августа американские бомбардировщики нанесли первые удары по базам северовьетнамского флота. Два дня спустя конгресс США принял Тонкинскую резолюцию, которая стала правовой основой для интервенции американских войск во Вьетнам.

Практически все современные исследователи в той или иной мере признают, что атаки 4 августа не было. Показания радаров американских эсминцев могли быть помехами, вызванными штормом. Тем не менее американское руководство использовало этот "фантомный" инцидент для начала войны, которая продлилась долгих восемь лет и унесла более полутора миллионов жизней.

Благовидные предлоги

Отдельно стоит упомянуть многочисленные случаи военного вмешательства США во внутренние дела государств Южной и Центральной Америки. Вторжение в Гренаду 1983 года, вторжение в Панаму в 1989-м, блокада Кубы — эти и другие инциденты в регионе всегда совершались под благовидными предлогами. Это и "защита американских граждан", и "поддержка демократических сил", и "борьба с наркотрафиком". Однако практически всегда интервенция осуществлялась в страны с просоветским режимом. Используя громкие лозунги, американцы просто-напросто наводили на своем "заднем дворе" выгодный им порядок. Результаты этих действий видны и сегодня: низкий уровень жизни в большинстве стран региона, потоки беженцев в США, взрывной рост влияния многочисленных наркокартелей и контрабандистов. А никакой "демократии по американскому образцу" как не было, так и не появилось.

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