Полпред ЮФО потребовал усилить защиту водных объектов Крыма от диверсий

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов потребовал усилить безопасность водных объектов Крыма во избежание диверсий.
По его словам, на полуострове функционирует около 1,3 тысячи источников централизованного водоснабжения.
"По имеющимся данным, многие из них нуждаются в реконструкции, модернизации водоочистных сооружений. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, … ниже, чем в других субъектах Российской Федерации и Южного федерального округа", — подчеркнул Устинов.
Полпред отметил, что в федеральной целевой программе по развитию Крыма до 2020 года запланированы значительные денежные средства на решения проблемы водоснабжения.
"Необходимо выработать эффективные предложения, чтобы без распыления бюджетных средств решить поставленные задачи", — заявил Устинов.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>