Полпред ЮФО потребовал усилить защиту водных объектов Крыма от диверсий

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов потребовал усилить безопасность водных объектов Крыма во избежание диверсий.

"Проверки состояния гидротехнических сооружений в этом году выявили существенные нарушения требований законодательства в области обеспечения их безопасности. В связи с этим хочу напомнить, что задержанная на территории Крыма диверсионно-террористическая группа была нацелена на совершение диверсий именно на объектах водоснабжения", — сказал Устинов на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности, которое проходит в Симферополе.

По его словам, на полуострове функционирует около 1,3 тысячи источников централизованного водоснабжения.

"По имеющимся данным, многие из них нуждаются в реконструкции, модернизации водоочистных сооружений. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, … ниже, чем в других субъектах Российской Федерации и Южного федерального округа", — подчеркнул Устинов.

Полпред отметил, что в федеральной целевой программе по развитию Крыма до 2020 года запланированы значительные денежные средства на решения проблемы водоснабжения.

"Необходимо выработать эффективные предложения, чтобы без распыления бюджетных средств решить поставленные задачи", — заявил Устинов.

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