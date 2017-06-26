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Безопасность

"Юрий Долгорукий" подтвердил надежность "Булавы"

22:3026.06.2017
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© Фото : Предоставлено пресс-службой Северного флотаПуск Булавы. Архивное фотоПуск Булавы. Архивное фото
© Фото : Предоставлено пресс-службой Северного флота

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) Северного флота (СФ) "Юрий Долгорукий" успешно выполнил учебно-боевую стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) морского базирования "Булава", тем самым подтвердив ее надежность.

"РПКСН проекта 955 "Борей" — "Юрий Долгорукий" произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке", — сообщило в понедельник Минобороны России.

Атомная подводная лодка Юрий Долгорукий. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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АПЛ "Юрий Долгорукий" успешно запустила ракету "Булава"

Пуск произведен из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки. Параметры траектории полета МБР "Булава" отработаны в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне.

Морская трехступенчатая

Р-30 "Булава-30" — российская трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), размещаемая на подводных крейсерах. Маршевые двигатели первой и второй ступени ракеты выполнены твердотопливными. Третья ступень для обеспечения необходимой скорости и маневрирования на заключительном участке траектории может быть оснащена жидкостным двигателем. МБР "Булава" способна нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника.

Разработка "Булавы" начата в 1998 году Московским институтом теплотехники (МИТ), авторству которого принадлежит МБР наземного базирования "Тополь-М". После успешных испытаний в 2007 году было принято решение о начале серийного производства основных узлов морской стратегической ракеты. В конце 2013 года в Североморске началось возведение хранилищ для ракет "Булава", что свидетельствовало о значительном количестве произведенных МБР.

Пуск Булавы. Архивное фото
© Фото : Предоставлено пресс-службой Северного флота
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Максимальная дальность полета этой ракеты составляет свыше восьми тысяч километров. Ее стартовый вес — более 36 тонн. Общий забрасываемый вес — более 1 тонны. Длина пускового контейнера — 12 метров; его диаметр — два метра. Старт "Булавы" — наклонный, что позволяет подводному ракетоносцу производить пуск ракет на ходу.

МБР "Булава" полностью разработана и изготовлена на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса. Она максимально унифицирована с наземным ракетным комплексом стратегического назначения "Тополь-М".

Испытания ракеты начались в 2004 году. Всего было выполнено свыше 20 испытательных пусков "Булавы", более половины из них признаны успешными. В сентябре 2013 года на государственных испытаниях РПКСН проекта 955 "Александр Невский" в работе бортовой системы "Булавы" произошел сбой, причиной которого стало нарушение технологии при изготовлении материала для выдвижного сопла. В связи с этим министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу приказал провести пять дополнительных пусков ракеты.

Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Сергей Орлов
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Носители "Булавы"

Серия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта 955/955А "Борей", вооруженных баллистическими ракетами комплекса "Булава", призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. В общей сложности до 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок проекта "Борей".

"Бореи" — первые российские атомные субмарины, движение которых осуществляется одновальным водометным движителем с высокими пропульсивными характеристиками. Их подводное водоизмещение составляет 24 тысячи тонн, длина — 170 метров, ширина — 13,5 метра. Корабли проекта могут нести до 16 МБР "Булава".

Разработка проекта была начата в санкт-петербургском Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" в конце 1980-х годов. Строительство "Бореев" осуществляет северодвинское производственное объединение "Севмаш".

Стратегическая атомная подводная лодка. Архивное фото
© Фото : ОАО "ПО Севмаш"
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Головной подводный корабль проекта 955 — "Юрий Долгорукий" (принят в состав ВМФ России 10 января 2013 года) действует в боевом составе Северного флота, второй крейсер серии — "Александр Невский" и третий — "Владимир Мономах" — в составе Тихоокеанского флота. РПКСН "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский" находятся в процессе постройки.

Попутная проверка СПРН

Так как носителями "Булавы" были назначены РПКСН проекта 955, с этих подводных крейсеров и производились окончательные испытательные, а теперь выполняются учебно-боевые ракетные пуски. Причем, испытания решали и дополнительные задачи в сфере укрепления военной безопасности России.

К примеру, как сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, пуск "Булавы" из Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке, выполненный экипажем РПКСН "Юрий Долгорукий 29 октября 2014 года, позволил протестировать российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). "Прекрасно система отработала, произошла также и комплексная проверка системы предупреждения о ракетном нападении", — оценил пуск Борисов.

Подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Невский" и "Мономах" закрепили успех

По данным российского военного ведомства, РПКСН СФ "Александр Невский" 28 ноября 2014 года в подводном положении произвел успешный пуск МБР "Булава" из назначенного района в акватории Баренцева моря. Боевые блоки ракеты успешно приземлились на Камчатке. Этот пуск "Булавы" с борта первой серийной атомной подводной лодки проекта 955 "Борей" был выполнен впервые после ее передачи ВМФ России.

РПКСН СФ "Владимир Мономах" 14 ноября 2015 года также из подводного положения выполнил по полигону Кура из акватории Белого моря залп двух МБР "Булава". Как сообщило Минобороны России, этот залп "подтвердил надежность функционирования всех составляющих и, в частности, автоматики ракетного комплекса при использовании штатного боекомплекта".

Теперь имеется еще один зафиксированный факт успешного учебно-боевого применения межконтинентальной баллистической ракеты "Булава": подводный крейсер СФ "Юрий Долгорукий" 26 июня 2017 года подтвердил ее надежность как составляющей ракетно-ядерного щита России.

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