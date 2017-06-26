АПЛ "Юрий Долгорукий" успешно запустила ракету "Булава"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Подводный крейсер Северного флота "Юрий Долгорукий" успешно выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

МБР была выпущена из назначенного района акватории Баренцева моря по полигону "Кура" на Камчатке. Стрельба велась из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки. Параметры траектории полета МБР отработаны в штатном режиме. Ракета успешно поразила заданные цели на полигоне.

"Юрий Долгорукий" является головным кораблем проекта 955 "Борей". Подводная лодка была спущена на воду в 2008 году.

Атомные подводные крейсеры четвертого поколения серии "Борей" и "Борей-А", вооруженные баллистическими ракетами комплекса "Булава", призваны стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

В общей сложности до 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок проекта "Борей". Их длина составляет 170 метров, ширина ─ 13,5 метра, а подводное водоизмещение ─ 24 тысячи тонн. Корабли проекта "Борей" могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава-30".