АПЛ "Юрий Долгорукий" успешно запустила ракету "Булава"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Подводный крейсер Северного флота "Юрий Долгорукий" успешно выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".
"Юрий Долгорукий" является головным кораблем проекта 955 "Борей". Подводная лодка была спущена на воду в 2008 году.
Атомные подводные крейсеры четвертого поколения серии "Борей" и "Борей-А", вооруженные баллистическими ракетами комплекса "Булава", призваны стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.
В общей сложности до 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок проекта "Борей". Их длина составляет 170 метров, ширина ─ 13,5 метра, а подводное водоизмещение ─ 24 тысячи тонн. Корабли проекта "Борей" могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава-30".