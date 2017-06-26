Новая партия самолетов Як-130 поступила в ВКС под Краснодаром

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Партия новых учебных самолетов Як-130 поступила на вооружение Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Партия из трех новых учебно-боевых самолетов Як-130 поступила в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков с завода-изготовителя согласно гособоронзаказа-2017", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 2013 года Як-130 ежегодно поступают в учебные авиационные базы краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Всего здесь получили более 80 таких самолетов.

Как рассказали в ведомстве, перелет к месту базирования в Краснодарском крае осуществлялся из Иркутской области с тремя промежуточными посадками для заправки. Предварительно специалисты инженерно-авиационной службы и летный состав ВКС выполнили прием техники на земле и в воздухе соответственно. В ходе приема были проверены качество сборки авиационной техники, работа всех систем и механизмов, и соответствие летных и технических характеристик заявленным.

Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолёт нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки лётного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям.

По своим лётно-техническим и маневренным характеристикам данный самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полёта, что позволяет решать задачу обучения пилотов для самолётов поколений 4+ и 5.