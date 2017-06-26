Атомную подлодку "Ульяновск" заложат 28 июля

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Ульяновск" проекта "Ясень-М" будет заложена на "Севмаше" 28 июля этого года, сообщил в понедельник главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"Двадцать восьмого июля на "Севмаше" будет заложена и многоцелевая АПЛ "Ульяновск", построенная по усовершенствованному проекту "Ясень-М"", — сказал Королёв, обращаясь к выпускникам образовательных учреждений ВМФ.

Многоцелевые атомные субмарины проекта 885М имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения 520 метров, подводную скорость 31 узел. Автономность плавания — 100 суток. Экипаж — 64 человека. На их вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Эти атомоходы строятся исключительно из российских комплектующих. Головной атомный подводный крейсер серии проекта 885 — "Северодвинск" был передан ВМФ России 17 июня 2014 года и проходил опытную эксплуатацию до весны 2016 года.