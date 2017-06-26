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Безопасность

Новые ракеты Армии США могут появиться вблизи западных границ России

17:5526.06.2017
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© Фото : Public domainОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMSОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
© Фото : Public domain

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Американская армия готовится запустить в серийное производство модернизированные баллистические оперативно-тактические ракеты (ОТР) малой дальности ATACMS. Информация об этом появилась на официальном сайте Сухопутных войск США в понедельник. Первыми это оружие начали обкатывать военнослужащие ракетной батареи 20-го полка полевой артиллерии — эта часть испытывает большинство дальнобойных новинок для армии. Сообщается, что новые ракеты пойдут в войска уже в конце лета — начале осени.

© AFP 2017 / Mike NelsonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
© AFP 2017 / Mike Nelson
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS

Пентагон еще в 2014 году заключил контракт с концерном Lockheed Martin на модернизацию имеющегося арсенала ATACMS. По результатам предварительных испытаний было объявлено, что дальность полета обновленной ракеты превысила 300 километров и достигла, по данным неофициальных источников, 400-450 километров. Таким образом, по этому показателю американские ОТР вплотную приблизились к российским "Искандерам", способным бить на 500 километров.

Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото
© AP Photo / Thomas Kienzle
В Совете Федерации прокомментировали возможный выход США из договора РСМД
Примечательно, что о готовности нового оружия к серийному производству Пентагон объявил вскоре после того, как ряд американских конгрессменов направил в Белый дом предложение инициировать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Не исключено, что после принятия модернизированных ATACMS на вооружение Армией США эти комплексы появятся где-нибудь в Восточной Европе или Прибалтике.

Первый удар

Согласно Договору о ликвидации РСМД от 1 июня 1988 года, подписавшие его страны не имеют права создавать и ставить на вооружение баллистические ракеты наземного базирования или крылатые ракеты с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Таким образом, модернизированные ATACMS впритык вписываются в нижний порог этого ограничения. Впрочем, точные тактико-технические характеристики ракет держатся в секрете — не исключено, что для прессы их специально занизили.

© AFP 2017 / US ARMYОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
© AFP 2017 / US ARMY
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS

Новые баллистические ОТР малой дальности смогли бы значительно усилить ударный потенциал НАТО на восточной границе Североатлантического альянса. На сегодняшний день там фактически нет наземных комплексов, способных бить на 300-500 километров. Эту задачу частично решают ракеты воздушного и морского базирования, однако самолеты и корабли более уязвимы для российских средств разведки. Грубо говоря, засечь пуск ракеты с позиции на земле вблизи наших границ будет сложнее, чем с моря или с воздуха. Соответственно, на ее перехват останется меньше времени.

Реализация договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Куйдин
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Директор разведки США вновь обвинил Россию в нарушении договора РСМД
"Американцы неоднократно обвиняли нас в нарушении ДРСМД, в качестве аргумента подчеркивая, что наши "Калибры" летают дальше, чем разрешено договором, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, эксперт-американист Сергей Судаков. — Однако "Калибры" мы используем морского базирования — запрет на них не распространяется. Вместе с тем у наших военных есть доказательства, что американцы разрабатывают и ставят на вооружение наземные ракетные комплексы средней и малой дальности. Это и модернизированные ATACMS, и оружие на основе перспективных разработок в области ракетного топлива и новых двигателей, способных повысить дальнобойность ракет. Американцы не хотят себя сдерживать никакими договорами. Они рассуждают просто: раз отношения с Россией обострены до предела, значит, нужно снимать все ограничения и действовать самостоятельно без оглядки на другие страны".

Эксперт подчеркнул, что США последовательно реализуют концепцию глобального обезоруживающего удара. Она предусматривает неядерную ракетную атаку по военной инфраструктуре, позициям ПВО, командным пунктам — всему, что даст России шанс нанести ответный массированный залп ядерным оружием. Ракетам средней и малой дальности в этом сценарии отводится роль средства первого удара. Модернизированные ракеты ATACMS, к примеру, теоретически смогут долететь от Таллина до Санкт-Петербурга.

Самолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Воздушная разведка НАТО ищет бреши в обороне западных границ России
"Противостоять этому можно, только наращивая свой потенциал ПВО на западных границах, — подчеркнул Судаков. — К примеру, чтобы гарантированно поразить крылатую ракету "Томагавк", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" должен израсходовать на нее две зенитные ракеты. Та же математика касается и многих других ударных средств. Следовательно, количество зенитных ракет в распоряжении российских военных должно вдвое превосходить количество ударных средств НАТО".

Конкуренты

Система ATACMS (Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) была принята на вооружение Армией США в 1991 году. Американцы успешно использовали ее на Ближнем Востоке в ходе операций "Буря в пустыне" и "Иракская свобода". Всего по целям противника было запущено более 500 ракет этого типа. В качестве пусковых установок для ATACMS используются шасси реактивных систем залпового огня M-270 MLRS и HIMARS.

© AP Photo / The News Tribune, Peter HaleyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / The News Tribune, Peter Haley
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS

На сегодняшний день в арсенале Армии США имеются четыре варианта этой ракеты с разными головными частями и дальностью полета. По данным Центра анализа стратегий и технологий, перспективную модификацию пройдут ранние версии ATACMS — Block 1 и Block 1A. В ходе модернизации они получат новую головную часть — моноблочную осколочно-фугасную вместо кассетной, современную инерциально-спутниковую систему управления, обновленное электрооборудование, новые рулевые приводы и более мощный твердотопливный ракетный двигатель. По сути, это будет совершенно другая ракета, значительно превосходящая предшественниц.

Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Орлов
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Российская армия полностью перейдет на комплексы "Искандер" в 2017 году
В России ближайшим аналогом нового комплекса является ОТРК "Искандер" и его модификации. Эту систему приняли на вооружение в 2006 году, на сегодняшний день произведено более 120 комплексов. По мнению многих западных аналитиков, "Искандер", наряду с такими системами ПВО, как С-400, и береговыми противокорабельными комплексами "Бастион", играет ключевую роль в концепции "зоны запрета доступа" (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия этой зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

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