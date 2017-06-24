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Безопасность

Ветеран российской разведки рассказал о подготовке нелегальных разведчиков

15:2124.06.2017
(обновлено: 15:59 24.06.2017)
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© Фото : Public domainЗдание штаб-квартиры СВР в Москве. Архивное фотоЗдание штаб-квартиры СВР в Москве. Архивное фото
© Фото : Public domain

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн — РИА Новости. Работа в нелегальной разведке – это не профессия, а настоящее подвижничество, связанное с принесением всего себя на алтарь интересов своей родины, заявил ветеран российской нелегальной разведки в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин рассказал, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой
В съемках репортажа, приуроченного к 95-летию управления "С" (нелегальная разведка) Службы внешней разведки РФ, участвовал ветеран нелегальной разведки, добывавший особо секретные документы НАТО. Лицо разведчика не было показано, а голос был изменен. В репортаже он был назван "Павлом Андреевичем" — по имени главного героя знаменитого советского сериала о разведке "Адъютант его превосходительства".

"Нелегал – это не профессия, это подвижничество. Так же, как любой подвижник, он приносит на алтарь Отечества все", — сказал он.

По словам "Павла Андреевича", среди разведчиков-нелегалов "есть гуманитарии, есть технари – инженеры авиационной промышленности, инженеры-физики, химики".

Он рассказал о некоторых принципах подготовки нелегалов. Это, прежде всего, свободное владение несколькими языками.

"Вживание" в образ гражданина той или иной страны, в которой работает разведчик-нелегал, требует знания мельчайших деталей. "Какие мама мне песенка пела на ночь, какие стишки я учил в школе", — сказал "Павел Андреевич".

Ветеран особо коснулся проблемы вынужденной разлуки разведчиков-нелегалов со своими детьми.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/Virginia Mayo
Ветеран нелегальной разведки рассказал, как НАТО хотела "расчленить" Россию
"Женщинам-нелегалам я бы вообще при жизни ставил памятники. Женщине (работающей в разведке на нелегальном положении) приходится часто оставлять детей. Пусть бабушка, пусть родители мужа и жены ухаживают за оставшимся здесь (на родине) ребенком. Но мама переживает разлуку гораздо острее", — сказал он.

Сам "Павел Андреевич" признался, что его детям рассказывали, что "папа занят по работе, ему нужно писать на севере серию картин о моряках, о подводниках, а потом о летчиках".

"Павел Андреевич" рассказал, как ему приходилось переживать иногда возникавшее острое чувство тоски по родине.

"Бывает такая ностальгия, такая тоска, так тяжело бывает на душе. Ты один совершенно, далеко-далеко от родины, но ты должен идти по пути к этому документу с грифом "Cosmic" (гриф выше, чем "совершенно секретно" – ред.)", — сказал ветеран разведки.

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