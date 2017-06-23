Анатомия "джихад-мобиля". Самое опасное оружие террористов в Сирии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Российские мотострелки на учениях в Таджикистане при поддержке армейской авиации успешно отработали тактику борьбы с "джихад-мобилями" — бронированными машинами, набитыми взрывчаткой, которые активно используют на Ближнем Востоке боевики ИГ*. В маневрах на горном полигоне Ляур участвовало более 500 военнослужащих и почти 100 единиц техники. Все учебно-боевые задачи были успешно выполнены.

— Беспилотники "Орлан" обнаружили на горной дороге отряд "боевиков": грузовик со взрывчаткой в сопровождении милитаризованных пикапов – "джихад-мобилей", — рассказал журналистам сценарий учений помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин. — Было решено перерезать серпантины тактическими десантами с вертолетов Ми-8 и выдвинуть на опасные направления бронетехнику. Огнем противотанковых управляемых ракет головные машины были подбиты, экипажи бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72 завершили разгром.

Это первые учения российских войск по борьбе с таким специфическим видом вооружений, как "джихад-мобили". Исторически сложилось, что вся тактика и стратегия нашей армии выстраивались с расчетом на противостояние дивизиям блока НАТО. Однако опыт войны в Сирии показал, что террористы могут быть весьма изобретательными в вопросах производства эффективных кустарных вооружений. Зачастую они представляют собой грозную силу.

Психологический фактор

"Джихад-мобиль" (или "шахид-мобиль") — название, понятно, неофициальное. Им метко наградили самодельную технику боевиков российские военные, склонные к мрачноватому юмору. Этот термин объединяет большое и разношерстное семейство колесных и гусеничных средств, предназначенных для одной цели — уничтожения как можно большего числа людей. Единых тактико-технических характеристик и стандартов у "джихад-мобилей" нет: "кулибины" боевиков собирают их из того, что под рукой. Таким образом, у каждой банды может быть свой уникальный "автопарк".

Джихад-мобиль Джихад-мобиль

Основа "джихад-мобиля" — техника гражданского или военного назначения. Российским военным и бойцам Сирийской Арабской армии доводилось сталкиваться и с мотороллерами с противотанковой миной в багажнике, и с карьерными самосвалами, доверху набитыми тротилом. Встречаются "джихад-мобили", собранные на основе старых боевых машин пехоты, пикапов, легковых автомобилей. На их корпуса "технари" террористов наваривают бронелисты, недостатка которых в Сирии, воюющей уже шестой год, не наблюдается. В зависимости от рельефа местности на "джихад-мобиль" устанавливают усиленные колеса с противопульной защитой, бульдозерный ковш, пулеметную турель для бортового стрелка и многое другое, на что хватит фантазии и ресурсов.

В Сети накопилось немало видео успешного применения этого страшного оружия. Взрывы заминированных машин уничтожали целые здания, а многотонные танки переворачивало ударной волной словно игрушечные. К счастью, российским военным не довелось на себе испытать их разрушительную силу. Однако в бою с такой техникой они сталкивались не раз. Последний случай был предан огласке в мае, когда президент России Владимир Путин наградил группу офицеров Сил специальных операций (ССО) за героизм, проявленный в бою с тремя сотнями боевиков. Террористы бросили на позиции спецназа "джихад-мобили", дорогу которым прокладывал обвешанный броней бульдозер. Уничтожить их удалось только ударом с фланга с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

— "Джихад-мобиль" является очень опасным оружием, — рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник в отставке Виктор Мураховский. — Во-первых, в него закладывается заведомо избыточный запас взрывчатки, которого хватит для уничтожения любой бронетехники. Во-вторых, чаще всего их собирают на основе достаточно быстрых легковых автомобилей и пикапов. Третье и самое главное: водитель знает, что идет на смерть. Он не боится гибели, не отворачивает от обстрела. К тому же боевики используют "джихад-мобили" в городской застройке или на частично закрытых участках местности, что позволяет им появиться в поле зрения цели на сравнительно небольшом расстоянии. Времени на реакцию и оказание противодействия остается очень мало.

Здесь, по словам Виктора Мураховского, вступает в действие четвертый поражающий фактор "джихад-мобиля" — внушаемый им ужас. Далеко не каждый человек способен сохранить хладнокровие, видя, как к нему на полной скорости несется набитый взрывчаткой бронеавтомобиль, за рулем которого сидит человек, готовый отдать свою жизнь ради убийства других. Реакция на появление "джихад-мобиля" должна быть молниеносной — огонь из всего, что может его поразить: крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, ПТУРов, танковых пушек. Эксперт подчеркнул, что для этой цели и проводятся специализированные учения. В годы Великой Отечественной войны красноармейцев точно также обкатывали своей бронетехникой, чтобы изжить у них боязнь перед танками вермахта.

Минная война

Отдельным подвидом "джихад-мобилей" являются широко применяемые в Сирии "гантраки" (от англ. gun — пушка, truck — грузовик). Они представляют собой пикапы с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом или зенитной установкой ЗУ-23-2. Эти машины активно использовали исламисты еще во время гражданской войны в Ливии, а также в более ранних конфликтах на Ближнем Востоке. Их отличают хорошая мобильность, приличная огневая мощь, высокая проходимость и дешевизна.

© REUTERS Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в районе Пальмиры. 10 декабря 2016 © REUTERS Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в районе Пальмиры. 10 декабря 2016

— "Гантраки" — это, по сути, эрзац-БМП, ее дешевая альтернатива, — рассказал Виктор Мураховский. — Если "джихад-мобили" со взрывчаткой, обвешанные сталью, это уникальное оружие ИГ, характерное только для этой войны, то "гантраки" — попытка террористов заполнить нишу легкой бронетехники. Особой угрозы они не представляют и уничтожаются в Сирии даже автоматным огнем. Тем не менее их много и с ними нужно считаться. К этим же попыткам боевиков создать рода войск, характерные для настоящий армии, можно отнести использование ими самодельных минометов, реактивных систем залпового огня, противотанковых пушек. Это оружие очень мощное, но неточное. Поэтому от него и гибнет так много мирных жителей.

Вместе с тем, по словам Мураховского, наибольших успехов боевики добились не в производстве кустарной техники, а в минно-взрывном деле. Именно мощные фугасы, которые террористы устанавливают на дорогах, стали основной головной болью правительственных войск Сирии. К сожалению, в результате их подрыва гибли и российские офицеры. Напомним, 16 февраля на трасе Тияс-Хомс были убиты четыре наших военных советника. Их автомобиль был уничтожен самодельным взрывным устройством, установленным на обочине.

— Сильная сторона террористов ИГ* — стационарные фугасы с проводным управлением, — пояснил Виктор Мураховский. — Взрывные устройства, подрываемые по сигналу через радиоэфир или сотовую связь, мы давно научились эффективно обезвреживать на расстоянии. Закладка проводного фугаса занимает больше времени, однако его практически невозможно обнаружить и "заглушить". Кроме того, боевики навострились использовать для взрывного устройства не металлическую, а деревянную, или пластиковую упаковку. В нее они набивают огромное количество взрывчатки, которого хватит, чтобы разорвать на куски любую единицу бронетехники. Впрочем, в последние месяцы подрывы стали происходить гораздо реже. А это значит, что террористы испытывают проблемы с материально-техническим обеспечением, что не может не радовать.

*Запрещенная в России террористическая организация.