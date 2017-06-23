В России началось серийное производство морской версии ЗРПК "Панцирь"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Серийное производство морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" — "Панцирь-МЕ" — началось в России, заявил журналистам в пятницу гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Разработка морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" завершена. Комплекс уже вышел в серийное производство", — сказал он.

По его словам, презентация комплекса состоится в ходе Международного военно-морского салона-2017, который пройдет с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге.

"Панцирь-МЕ" способен одновременно поразить до четырех целей, летящих со скоростью до 1000 метров в секунду, время реакции — 3-5 секунд, заявил РИА Новости ранее Александр Жуков, руководитель конструкторского подразделения предприятия-разработчика этой системы — Конструкторского бюро приборостроения (Тула).

По его словам, "Панцирь-МЕ" может поражать цели ракетным вооружением на дальности до 20 километров, на высоте от 2 метров до 15 километров; артиллерийским вооружением на дальности до 4 километров, по высоте — от 0 до 3 километров.