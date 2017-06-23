МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Количество перехваченных за неделю самолетов-разведчиков у российских границ (с 12 по 18 июня) является беспрецедентным даже по меркам холодной войны, в два раза превышая показатели этого периода, заявил РИА Новости в пятницу президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее в газете Минобороны РФ "Красная Звезда" были опубликованы данные, согласно которым российские истребители за минувшую неделю выполнили 14 перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России. Согласно публикации, перехваты выполняли истребители дежурных сил противовоздушной обороны — МиГ-31 и Су-27. Всего иностранные самолеты выполнили 23 разведывательных полета у российских границ. Среди них десять полетов разведывательных самолетов США (RC-135, стратегического беспилотника Global Hawk), четыре полета норвежской авиации (Р-3С "Орион"), три полета разведывательной авиации Швеции (самолеты "Гольфстрим") и по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также у границ России осуществляли разведывательные полеты Португалия и Япония.

"Цифры беспрецедентные, учитывая, что сегодня холодной войны вроде как нет. В те времена в среднем осуществлялось семь-восемь перехватов в неделю, а сейчас это очень большие показатели", — сказал Сивков.

Эксперт выразил обеспокоенность данной ситуацией, поскольку большая часть перехватов самолетов осуществлялась в европейской части.

Причины обострения

Говоря о причинах роста активности воздушной разведки у границ РФ, эксперт предположил, что подобные действия авиации НАТО связаны с нынешней расстановкой сил в сирийском конфликте, которая сегодня складывается не в пользу проамериканских отрядов вооруженной оппозиции.

"Сегодня правительственные сирийские войска могут выйти на сирийско-иорданскую границу и отрезать отряды умеренной оппозиции от поддерживающих их американских баз в Иордании, что для США является недопустимым, поэтому американские войска начали наносить удары по сирийской армии, и это еще только "проба пера", — пояснил Сивков.

Собеседник агентства предположил, что если сегодня Россия ограничивается лишь осуждением этих действий американской стороны, то не исключено, что в дальнейшем Москва может пойти на силовые меры, чтобы поддержать своих сирийских союзников.

"Таким образом, сегодня не исключается вариант прямой военной конфронтации США и РФ. Отсюда и возросшая активность самолетов альянса у наших границ", — заключил эксперт.