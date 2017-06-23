Эксперт объяснил участившиеся случаи перехвата ВКС самолетов-разведчиков

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Перехваты российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) иностранных самолетов-разведчиков, приблизившихся к воздушным границам РФ, могли участиться в районе Балтийского моря в связи с проводимыми НАТО учениями, считает экс-главком ВВС России Петр Дейнекин.
"Если говорить только про акваторию Балтийского моря, то это связано с тем, что там проводились учения НАТО и нейтральные пространства посещали даже стратегические боевые самолеты ВВС США, а именно: самолеты-разведчики RC-135 и стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Конечно, сильный интерес вызвал облет истребителями НАТО самолета, на котором летел министр обороны РФ", — сказал РИА Новости Дейнекин.
В то же время эксперт обратил внимание на то, что общее количество перехваченных на границе самолетов-разведчиков соответствует нормальной обстановке.
"С учетом бескрайних российских просторов это количество перехватов можно считать нормой", — отметил Дейнекин.
Он отметил, что истребители противовоздушной обороны РФ поднимаются в воздух всегда, когда требуется установить, что за объект приблизился к границам России.
"Для этого необходимо выйти на визуальный, если позволяют метеоусловия, или радиолокационный, если полет выполняется ночью или в облаках, контакт", — уточнил эксперт.