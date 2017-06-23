МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Летчики ЮВО победили в конкурсе "Авиадартс-2017", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"По результатам проведения третьего этапа конкурса по воздушной выучке экипажей оперативно-тактической и армейской авиации "Авиадартс-2017" команда Южного военного округа (ЮВО) заняла первое место", — говорится в сообщении.

Отмечается, что от ЮВО на конкурсе были представлены экипажи авиации на штурмовиках Су-25СМ, истребителях Су-30СМ и Су-27 СМ3, бомбардировщиках Су-24М и Су-34, а так же на вертолетах Ми-8АМТШ и Ка-52. По итогам конкурса экипажи заняли пять первых мест, одно второе и одно третье, летчики четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО стали первыми в командном зачете.

Добавляется, что во всеармейском этапе конкурса принимали участие более 60 экипажей авиации соединений и частей ВКС и военных округов, было задействовано свыше 100 единиц авиационной техники.