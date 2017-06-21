США
21.0621 июня19:05МСК
USD60.00+1.42
EUR66.80+1.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Над Балтикой участилось взаимное сопровождение авиации НАТО и РФ

18:5421.06.2017
0700
Истребитель НАТО F-16 в момент сближения с самолетом министра обороны РФ Сергея ШойгуИстребитель НАТО F-16 в момент сближения с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Взаимное сопровождение самолетов России и стран Североатлантического альянса вблизи воздушных границ участилось и проходит на близких дистанциях.

Истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к самолету министра обороны РФ
© РИА Новости
Появилось видео сближения истребителя НАТО с самолетом Шойгу
По данным Минобороны России, только за последнюю неделю натовские боевые самолеты более десятка раз подлетали к российским рубежам над Балтикой. В среду истребитель НАТО F-16 приблизился к авиалайнеру министра обороны РФ над над открытым морем Балтики (нейтральные воды).

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу следовал в Калининград для проведения выездного заседания коллегии российского военного ведомства, посвященного вопросам обеспечения безопасности на западном стратегическом направлении.

Непрошеный эскорт

Лайнер, в котором находился Шойгу, летел с эскортом, состоящим из истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота. Один из натовских летчиков попытался приблизиться к борту министра обороны РФ, но между ним и самолетом министра встал Су-27, который, качнув крыльями, показал пилоту F-16 свое оружие на внешних подвесках. После этого натовский истребитель ретировался.

Непрошеный зарубежный эскорт пытался пристроиться к борту главы российского военного ведомства не впервые. Так, в марте 2016 года натовские истребители Eurofighter сопровождали самолет Шойгу по пути в Калининград также над открытым морем Балтики.

Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1). Архивное фото в городе Балабаново
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Экс-глава разведки ГДР рассказал, что удерживает Запад от войны с Россией
Отличие лишь в том, что прошлогоднее слежение проходило на дистанции около двух километров. Теперь непротокольные сопровождающие решили подойти ближе к российскому лайнеру.

Комментируя РИА Новости прошлогодний инцидент, представитель НАТО тогда, в частности, заявил: "Радары НАТО обнаружили три самолета над международными водами Балтийского моря: два российских истребителя Су-27 и транспортный самолет Ту-154. Истребители Су-27 не предоставили план полета, не выходили на связь с диспетчерами и не использовали транспондеры".

Инициативное эскортирование, произошедшее в среду, в НАТО обошли молчанием.

"Очень короткое расстояние"

Зато объяснений потребовала Швеция. Правда, в связи с другим случаем в небе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции, посол РФ в королевстве в среду был приглашен во внешнеполитическое ведомство этой страны в связи с сопровождением российским Су-27 на близком расстоянии самолета шведских ВВС 102 B.

Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder
НАТО подтвердила, что в среду сопроводила три российских самолета
Военные в Стокгольме утверждают, что российский истребитель 19 июня сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.

Как говорится в сообщении ВС Швеции, идентификация шведских полетов российскими самолетами не является необычным событием, но в этот раз "российский самолет вел себя таким образом, который следует рассматривать как заслуживающий внимание, когда расстояние между самолетами одно время было очень коротким".

Какое расстояние шведские военные считают "очень коротким", они не пояснили.

Оценка эксперта

Бывший главком ВВС России Петр Дейнекин пояснил РИА Новости в среду, что в ходе полетов над открытым морем военные самолеты разных государств осуществляют взаимное сопровождение, порой, на минимальных расстояниях друг от друга, но при этом, как правило, удается избегать авиационных инцидентов.

"У меня имеется некоторый опыт выполнения таких воздушных рейдов вдали от родных берегов. Меня конвоировали на удалении 10-15 метров. Но при этом самолеты-истребители НАТО соблюдали корректность и даже выполняли мои просьбы жестами для того, чтобы их удобнее было фотографировать. По высоте регулировались и по дальности, выходили на траверз, чтобы я мог их сфотографировать через левую форточку командира корабля — стратегического самолета Ту-95. Все допустимо. Недопустимо столкновение", — подчеркнул Дейнекин.

"Нейтральные воды — есть нейтральные воды. Летаем и мы к берегам Америки — выполняем свойственные нам задачи. Главное — сохранять при этом дисциплину, выдержку и не нарушать законы выполнения полетов над нейтральными водами", — считает Дейнекин.

B-52 и RC-135 у границ РФ

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты российских Воздушно-космических сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

По данным российского оборонного ведомства, только за последнюю неделю натовские воздушные корабли более десятка раз подлетали к рубежам РФ над Балтийским морем.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили борт Шойгу
К примеру, 19 июня российские истребители Су-27 дважды поднимались в воздух на сопровождение разведывательных самолетов США RC-135. Один из них, как сообщило министерство обороны РФ, опасно маневрировал в сторону сопровождавшего его истребителя морской авиации Балтфлота Су-27.

Российские военные отметили, что RC-135 летел в направлении границы РФ, и российский морской летчик продолжал сопровождение американского самолета-разведчика, пока он не изменил направление полета. Через десять минут после этого был взят на сопровождение самолетом Су-27 второй RC-135, который также был отконвоирован подальше от российской воздушной границы.

Ранее, 7 июня, истребитель Су-27 вылетел на перехват американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтикой и сопровождал его на значительное расстояние от границ РФ, а затем вернулся на свой аэродром.

"Бомбардировщики находятся в этом регионе в рамках рутинной операции по взаимодействию с нашими партнерами. То, что бомбардировщик (накануне) был перехвачен российским истребителем, в этом нет ничего необычного. Это было ожидаемо, перехват произошел в международных водах и был осуществлен очень профессионально. Мы все взаимодействием в международных водах и в небе, и мы ожидаем, что все участники процесса будут делать это в соответствии с международными нормами, и русские поступили подобным образом", — заявил журналистам в ходе телефонного брифинга командующий Шестым флотом военно-морских сил США и ударных сил НАТО вице-адмирал Кристофер Грэйди.

В пределах допустимого

Самолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Воздушная разведка НАТО ищет бреши в обороне западных границ России
"Каждый из пилотов — и России, и НАТО — выполнял свой воинский долг. И то, что наш летчик сумел сманеврировать таким образом, что самолет F-16 прекратил выполнение задания, заслуживает уважения. А что касается самолета нашего партнера по борьбе с терроризмом (натовский F-16 — ред.), то он, видимо, хотел убедиться в принадлежности этого воздушного корабля (лайнер министра обороны РФ — ред.) и что он из себя представляет: то ли это пассажирский самолет, то ли это самолет военный, почему его сопровождает истребитель российской авиации. Так что, все действовали в пределах установленных законов и правил", — сказал Дейнекин, комментируя РИА Новости натовскую попытку перехвата самолета министра обороны РФ.

Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена