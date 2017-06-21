МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Взаимное сопровождение самолетов России и стран Североатлантического альянса вблизи воздушных границ участилось и проходит на близких дистанциях.

По данным Минобороны России, только за последнюю неделю натовские боевые самолеты более десятка раз подлетали к российским рубежам над Балтикой. В среду истребитель НАТО F-16 приблизился к авиалайнеру министра обороны РФ над над открытым морем Балтики (нейтральные воды).

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу следовал в Калининград для проведения выездного заседания коллегии российского военного ведомства, посвященного вопросам обеспечения безопасности на западном стратегическом направлении.

Непрошеный эскорт

Лайнер, в котором находился Шойгу, летел с эскортом, состоящим из истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота. Один из натовских летчиков попытался приблизиться к борту министра обороны РФ, но между ним и самолетом министра встал Су-27, который, качнув крыльями, показал пилоту F-16 свое оружие на внешних подвесках. После этого натовский истребитель ретировался.

Непрошеный зарубежный эскорт пытался пристроиться к борту главы российского военного ведомства не впервые. Так, в марте 2016 года натовские истребители Eurofighter сопровождали самолет Шойгу по пути в Калининград также над открытым морем Балтики.

Отличие лишь в том, что прошлогоднее слежение проходило на дистанции около двух километров. Теперь непротокольные сопровождающие решили подойти ближе к российскому лайнеру.

Комментируя РИА Новости прошлогодний инцидент, представитель НАТО тогда, в частности, заявил: "Радары НАТО обнаружили три самолета над международными водами Балтийского моря: два российских истребителя Су-27 и транспортный самолет Ту-154. Истребители Су-27 не предоставили план полета, не выходили на связь с диспетчерами и не использовали транспондеры".

Инициативное эскортирование, произошедшее в среду, в НАТО обошли молчанием.

"Очень короткое расстояние"

Зато объяснений потребовала Швеция. Правда, в связи с другим случаем в небе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции, посол РФ в королевстве в среду был приглашен во внешнеполитическое ведомство этой страны в связи с сопровождением российским Су-27 на близком расстоянии самолета шведских ВВС 102 B.

Военные в Стокгольме утверждают, что российский истребитель 19 июня сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.

Как говорится в сообщении ВС Швеции, идентификация шведских полетов российскими самолетами не является необычным событием, но в этот раз "российский самолет вел себя таким образом, который следует рассматривать как заслуживающий внимание, когда расстояние между самолетами одно время было очень коротким".

Какое расстояние шведские военные считают "очень коротким", они не пояснили.

Оценка эксперта

Бывший главком ВВС России Петр Дейнекин пояснил РИА Новости в среду, что в ходе полетов над открытым морем военные самолеты разных государств осуществляют взаимное сопровождение, порой, на минимальных расстояниях друг от друга, но при этом, как правило, удается избегать авиационных инцидентов.

"У меня имеется некоторый опыт выполнения таких воздушных рейдов вдали от родных берегов. Меня конвоировали на удалении 10-15 метров. Но при этом самолеты-истребители НАТО соблюдали корректность и даже выполняли мои просьбы жестами для того, чтобы их удобнее было фотографировать. По высоте регулировались и по дальности, выходили на траверз, чтобы я мог их сфотографировать через левую форточку командира корабля — стратегического самолета Ту-95. Все допустимо. Недопустимо столкновение", — подчеркнул Дейнекин.

"Нейтральные воды — есть нейтральные воды. Летаем и мы к берегам Америки — выполняем свойственные нам задачи. Главное — сохранять при этом дисциплину, выдержку и не нарушать законы выполнения полетов над нейтральными водами", — считает Дейнекин.

B-52 и RC-135 у границ РФ



Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты российских Воздушно-космических сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

По данным российского оборонного ведомства, только за последнюю неделю натовские воздушные корабли более десятка раз подлетали к рубежам РФ над Балтийским морем.

К примеру, 19 июня российские истребители Су-27 дважды поднимались в воздух на сопровождение разведывательных самолетов США RC-135. Один из них, как сообщило министерство обороны РФ, опасно маневрировал в сторону сопровождавшего его истребителя морской авиации Балтфлота Су-27.

Российские военные отметили, что RC-135 летел в направлении границы РФ, и российский морской летчик продолжал сопровождение американского самолета-разведчика, пока он не изменил направление полета. Через десять минут после этого был взят на сопровождение самолетом Су-27 второй RC-135, который также был отконвоирован подальше от российской воздушной границы.

Ранее, 7 июня, истребитель Су-27 вылетел на перехват американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтикой и сопровождал его на значительное расстояние от границ РФ, а затем вернулся на свой аэродром.

"Бомбардировщики находятся в этом регионе в рамках рутинной операции по взаимодействию с нашими партнерами. То, что бомбардировщик (накануне) был перехвачен российским истребителем, в этом нет ничего необычного. Это было ожидаемо, перехват произошел в международных водах и был осуществлен очень профессионально. Мы все взаимодействием в международных водах и в небе, и мы ожидаем, что все участники процесса будут делать это в соответствии с международными нормами, и русские поступили подобным образом", — заявил журналистам в ходе телефонного брифинга командующий Шестым флотом военно-морских сил США и ударных сил НАТО вице-адмирал Кристофер Грэйди.

В пределах допустимого

"Каждый из пилотов — и России, и НАТО — выполнял свой воинский долг. И то, что наш летчик сумел сманеврировать таким образом, что самолет F-16 прекратил выполнение задания, заслуживает уважения. А что касается самолета нашего партнера по борьбе с терроризмом (натовский F-16 — ред.), то он, видимо, хотел убедиться в принадлежности этого воздушного корабля (лайнер министра обороны РФ — ред.) и что он из себя представляет: то ли это пассажирский самолет, то ли это самолет военный, почему его сопровождает истребитель российской авиации. Так что, все действовали в пределах установленных законов и правил", — сказал Дейнекин, комментируя РИА Новости натовскую попытку перехвата самолета министра обороны РФ.