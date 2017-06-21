НАТО подтвердила, что в среду сопроводила три российских самолета

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО подтвердила, что истребители стран альянса в среду сопроводили три самолета РФ над Балтикой, заявив, что те не сообщили информацию о себе и не ответили диспетчерам, заявил журналистам представитель альянса.

"НАТО может подтвердить, что три российских самолета, в том числе два истребителя, были сегодня отслежены над Балтийским морем. Поскольку самолеты не идентифицировали себя и не ответили диспетчерам, истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата в соответствии со стандартными процедурами", — отметил представитель альянса в письменном ответе на запрос СМИ.

Он вновь подчеркнул, что "у НАТО не было информации о том, кто находился на борту".