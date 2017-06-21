Рособоронэкспорт: ВВС Индии получили более 240 истребителей Су-30МКИ

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии на церемонии открытия Aero India 2017 на авиабазе Елаханка в Бангалоре. Архивное фото

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии на церемонии открытия Aero India 2017 на авиабазе Елаханка в Бангалоре. Архивное фото

ЛЕ БУРЖЕ (ФРАНЦИЯ), 21 июн — РИА Новости. Военно-воздушные силы Индии получили уже свыше 240 истребителей Су-30МКИ в рамках контракта на 272 машины, заявил журналистам в среду в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Один из наиболее крупных наших совместных проектов в области авиационной техники — создание и производство современного многофункционального истребителя Су-30МКИ. На сегодня на вооружение ВВС Индии принято свыше 240 машин", — сказал он.

Ранее Россия и Индия заключили контракт за закупку и производство истребителей Су-30МКИ по лицензии.