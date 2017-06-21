ЛЕ БУРЖЕ, 21 июн – РИА Новости. Рособоронэкспорт в ближайшем будущем не станет экспортировать новейшие образцы российских вооружений, включая танк "Армата", систему ПВО С-500 и истребитель пятого поколения Т-50, заявил журналистам в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", на базе которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
Т-50 (проект ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя — в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.