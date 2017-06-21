Россия готова предложить Индии сотрудничество по производству Ил-112

НОВОСИБИРСК, 21 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что РФ готова предложить Индии сотрудничать по производству самолета Ил-112.
Военно-транспортный самолет Ил-112 разработало Конструкторское бюро авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина на замену самолету Ан-26. Преимуществом Ил-112 является возможность использовать его на малооборудованных и коротких взлетных полосах даже с грунтовым покрытием. Начало серийных поставок военно-транспортных самолетов Ил-112 ожидается с 2021 года. По данным Объединенной авиастроительной корпорации, первый полет Ил-112 планируется до конца 2017 года.