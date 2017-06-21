МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вторые по масштабу в 2017 году учения, в которых задействуют сразу несколько соединений Воздушно-десантных войск, пройдут в начале июля на одном из полигонов российского Западного военного округа, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В начале июля на территории одного из полигонов Западного военного округа будет проведено крупномасштабное командно-штабного учение, в котором одновременно будут задействованы несколько соединений Воздушно-десантных войск… По масштабности данное учение станет вторым по счету в 2017 году", — говорится в сообщении.

Десантники будут отрабатывать межвидовое взаимодействие и управление подразделениями при выполнении различного рода учебно-боевых задач, в том числе во взаимодействии с самолетами военно-транспортной и армейской авиации.

Учение будет проводиться в соответствии с планом боевой подготовки ВДВ на 2017 год.