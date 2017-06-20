В Минобороны сообщили подробности перехвата RC-135 российским Су-27

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135, сообщили в Минобороны РФ.

"Девятнадцатого июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет в направлении государственной границы Российской Федерации. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, который после сближения идентифицировал ее как американский самолет-разведчик RC-135", — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе сопровождения американский самолет попытался сблизиться с российским Су-27, выполнив провокационный разворот. Российский пилот отреагировал на маневр и продолжил сопровождение самолета-разведчика до изменения им направления полета от границы РФ.

Через десять минут после инцидента с самолетом-разведчиком США в Балтийском море в зону вошел еще один RC-135, который также перехватил российский Су-27, отметили в МО РФ.

В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.