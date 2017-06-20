Белоруссия намерена закупить у России 12 самолетов Су-30СМ

МИНСК, 20 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Белоруссия закупит в России 12 самолетов Су-30СМ, сообщил РИА Новости во вторник начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны республики Владимир Макаров.

"Подписан контракт на поставку 12 машин", — сказал Макаров. Он отметил, что поставка самолетов Су-30СМ будет осуществляться поэтапно, однако не уточнил конкретные сроки.

Ранее командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО страны Олег Двигалев сообщал, что Белоруссия планирует до 2020 года приобрести не менее эскадрильи многоцелевых самолетов нового поколения Су-30СМ.