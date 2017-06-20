В чужой монастырь. Россия потеснит США на саудовском рынке вооружений

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Россия в ближайшее время может подписать соглашение по торговле вооружениями с Саудовской Аравией. Об этом 20 июня сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. По его словам, в настоящий момент стороны заняты обсуждением ряда перспективных взаимовыгодных контрактов. Он подчеркнул, что недавно подписанное соглашение между США и Саудовской Аравией о приобретении последней американского оружия на 110 миллиардов долларов никак не повлияет на двусторонние торговые отношения между Москвой и Эр-Риядом.

Танк для пустыни

Ряд экспертов отмечает, что выход России на саудовские оружейные рынки может стать для нашей страны серьезным дипломатическим прорывом. Государства Аравийского полуострова традиционно закупают военную технику в США и других странах НАТО. Интерес Эр-Рияда в приобретении вооружения из России объясним: диверсификация поставок позволит частично снизить зависимость страны от военно-промышленного комплекса США. Кроме того, по ряду позиций российская техника больше подходит для аравийского климата и рельефа, чем американская, а стоит заметно дешевле.

О перспективах военно-технического сотрудничества с Эр-Риядом в апреле этого года говорил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с замначальника Генштаба Саудовской Аравии Файядом Хамидом Аль-Рувейли. Он подчеркнул, что за последние несколько лет между двумя государствами "резко активизировалось военное сотрудничество". В свою очередь, министр промышленности и торговли России Дмитрий Мантуров пояснил, что Саудовская Аравия интересуется российскими самолетами и сухопутным вооружением. Это неудивительно: наши авиация и бронетехника зарекомендовали себя в Сирии с самой лучшей стороны, а более эффективной рекламы на рынке вооружений придумать сложно.

"В первую очередь саудовских военных интересует наша авиация — истребители Су-30СМ, Су-35С, фронтовые бомбардировщики Су-34 — все то, что последние полтора года наносит удары по объектам ИГ*, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — То же самое касается и бронетехники, которая зарекомендовала себя в ближневосточном климате лучше техники других стран. Я говорю в первую очередь о танках Т-90С и их последующих модификациях. Нам есть что предложить. На всю эту технику есть паспорта экспортного облика. Если интерес обоюдный, то никаких препятствий быть не может. Главное — чтобы декларируемые интересы Саудовской Аравии подкреплялись практическими переговорами и подписанием контрактов".

На сегодняшний день основным боевым танком Сухопутных войск Саудовской Аравии является американский "Абрамс" в модификации M1A2S — у Эр-Рияда в распоряжении порядка 450 машин. Кроме того, имеется около 500 танков М-60, устаревших даже по меркам Ближнего Востока. Основными преимуществами Т-90С перед "Абрамсами" можно считать низкий силуэт, меньшую массу, более надежный дизельный двигатель против газотурбинного у М1А2S (который в условиях пустыни имеет тенденцию забиваться песком и глохнуть). Кроме того, российский танк стоит гораздо дешевле американского: около пяти миллионов долларов против восьми. Истребители производства США F-15E и F-15С по своей стоимости и боевым характеристикам сопоставимы с машинами КБ Сухого, однако российские самолеты проще в обслуживании и более приспособлены для действий в неблагоприятных климатических условиях.

Впрочем, тактико-технические характеристики танков и самолетов в глобальном плане играют второстепенную роль. Гораздо важнее тот факт, что любая страна, закупающая у другой оружие, становится от нее зависимой. Поддержание техники в боевом состоянии постоянно требует поставок запчастей, боеприпасов, контроля со стороны специалистов. Все это, как нетрудно догадаться, предоставляет государство-продавец. Если его отношения со страной-покупателем ухудшатся, эти поставки легко сразу перекрыть. И все танки и самолеты "клиента" будут оставаться боеспособными только до первой поломки.

"Очевидно, что Саудовская Аравия, заключив с США серию мегаконтрактов на сотни миллиардов долларов, теперь пытается уравновесить этот перекос и наладить партнерские отношения с Россией, ставшей одним из ведущих игроков как в районе Персидского залива, так и на Ближнем Востоке в целом, — считает Игорь Коротченко. — Американцам, конечно, не понравится, что мы лезем в "их огород", но кого это волнует? Саудовская Аравия — суверенное государство, и само решает, у кого и что покупать".

Сложный партнер

Тем не менее специалисты сомневаются, что в ближайшее время стоит ждать каких-то серьезных прорывов в военно-техническом сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией. С этой страной оружием мы практически никогда не торговали. А многие из тех договоренностей, которых удавалось достигнуть на словах, дальше разговоров не зашли.

"Прецеденты были, разовые контракты заключались, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — В частности, в начале-середине 2000-х годов мы продали им партию автоматов Калашникова — экспортных АК-103 под патрон 7,62х39 мм. Но постоянного сотрудничества не сложилось — саудовскую нишу заняли американские и европейские оружейные компании. Тем не менее военным этой страны были бы интересны российские средства связи, радиоэлектронной борьбы, вертолетная техника, стрелковое вооружение и современные гранатометы. Но нужны твердые контракты".

Схожего мнения придерживается Игорь Коротченко. Он напомнил, что в конце 2000-х годов между Россией и Саудовской Аравией был заключен негласный договор, согласно которому Эр-Рияд обещал закупить серьезный пакет российских вооружений в том случае, если Москва откажется продавать Ирану зенитно-ракетные системы С-300. Сделка с Тегераном была заморожена в 2010 году. Но Саудовская Аравия в ответ ограничилась лишь приобретением партии стрелкового оружия и экипировки для сил спецназа на несколько десятков миллионов долларов.

"Тогда ожидания многомиллиардных контрактов не стали реальностью, — резюмировал Коротченко. — Однако сегодня ситуация на Ближнем Востоке и в мире совершенно другая. В любом случае усиление военно-технического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией самым положительным образом скажется на безопасности в регионе. И в Эр-Рияде должны это понимать".

*Террористическая организация, запрещенная в России.