Патрушев встретился с верховным главнокомандующим Мьянмы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился в Москве с верховным главнокомандующим Мьянмы Мином Аун Хлайном, было обсуждено взаимодействие стран в сфере безопасности, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"В Москве секретарь Совета Безопасности РФ встретился с верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Союз Мьянма. Николай Патрушев и Мин Аун Хлайн обсудили перспективы российско-мьянманского взаимодействия в сфере безопасности", — говорится в сообщении.