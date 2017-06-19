МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Парк авиационной техники Воздушно-космических сил России к 2025 году будет обновлен на 80-90 процентов. Об этом в понедельник в интервью "Красной звезде" сообщил главнокомандующий этим видом войск генерал-полковник Виктор Бондарев. Он подчеркнул, что исправность самолетов, вертолетов и космических аппаратов удастся довести до 95 процентов.

"Это касается и армейской авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск, а также космических аппаратов", — отметил Бондарев.

Без импорта

По мнению многих военных экспертов, озвученные главкомом планы вполне реализуемы. В рамках действующей госпрограммы вооружений до 2020 года (ГПВ-2020) ВКС ежегодно получают порядка 150-160 новых самолетов и вертолетов. Быстрыми темпами перевооружаются и войска ПВО, в которые поступают десятки современных зенитно-ракетных комплексов С-400, "Бук-М3", "Тор-М2" и других. Тем не менее специалисты отмечают, что по ряду направлений российское авиастроение буксует: добиться заданной планки в 80-90 процентов новой техники в отдельных родах ВКС будет достаточно сложно.

На сегодняшний день в составе Воздушно-космических сил имеется около 3800 самолетов различных типов, а также порядка 1400 вертолетов, транспортных, ударных и многоцелевых. По своим размерам российский авиационный флот уступает только ВВС США. Добиться его исправного состояния — задача непростая. У американцев, несмотря на их колоссальный военный бюджет, средний возраст истребителей F-15 и F-16 составляет почтенные 20 лет. Тем не менее России удалось добиться существенных успехов.

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"Я бы назвал нынешние темпы перевооружения нашей боевой авиации самыми выдающимися за всю историю страны, — рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник в отставке Виктор Мураховский. — Еще лет семь-десять назад нельзя было и мечтать о десятках новых машин в войсках — они исчислялись единицами. Сегодня можно с уверенностью сказать, что парк оперативно-тактической авиации к 2025 году удастся обновить до заданных 80-90 процентов. У нас хорошо отлажено производство истребителей Су-30СМ и Су-35С, скоро пойдет в серийное производство новый МиГ-35. Фронтовые бомбардировщики Су-34 активно вытесняют уже порядком устаревшие Су-24. До 2020 года должен пойти в серию истребитель пятого поколения Т-50. Положительная динамика и в армейской авиации, которая ежегодно получает десятки новых вертолетов Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, современные модификации Ми-8 и других".

Эксперт подчеркнул, что, помимо закупок новой техники, Министерство обороны активно модернизирует старые самолеты. В частности, фронтовые бомбардировщики Су-24, поступившие на вооружение еще в 70-х годах прошлого века, массово оснащаются прицельным комплексом "Гефест". Эта система позволяет поражать цели свободнопадающими авиабомбами с тем же уровнем точности, что и управляемыми боеприпасами. Кроме того, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" начала производить ряд ударных комплексов, способных значительно повысить боевые характеристики даже безнадежно устаревших самолетов.

"Я бы отметил один важный момент: в производстве оперативно-тактической и армейской авиации нам удалось практически полностью закрыть вопрос импортозамещения, — рассказал Виктор Мураховский. — Еще пять лет назад мы серьезно зависели от вертолетных двигателей, производимых украинским концерном "Мотор Сич". Однако Объединенной двигателестроительной корпорации фактически удалось за три года полностью организовать собственное производство в России. Это же касается и двигателей для многих крылатых ракет".

Транспортный вопрос

Определенные опасения, по словам экспертов, вызывал почтенный возраст самолетов российской дальней и стратегической авиации. Практически все бомбардировщики Ту-22, Ту-95 и Ту-160 были построены еще в СССР, а проект перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) находится в ранней стадии разработки. Однако генеральный директор концерна "Туполев" Александр Конюхов в середине мая заявил, что к 2019 году в воздух должен подняться первый глубоко модернизированный Ту-160М2, который превзойдет своих предшественников по боевой эффективности в полтора-два раза. В серию эти машины пойдут к 2021 году и со временем станут основой российской стратегической авиации.

Тем не менее проблемы есть. Ахиллесовой пятой российских ВКС по-прежнему остается военно-транспортная авиация. Так сложилось, что производство самолетов для этого рода войск в годы СССР было развернуто по большей части в национальных республиках. В начале 2013 года Генеральный штаб Вооруженных сил утвердил четырехрядную структуру ВТА, обозначившую, какие типы военно-транспортных самолетов нужны в войсках. Это легкие машины с полезной нагрузкой шесть тонн (Ан-26), средние (20 тонн — Ан-12), тяжелые (60 тонн — Ил-76) и сверхтяжелые (более 60 тонн — Ан-124). Производство "Анов" осталось на Украине, а самолеты Ил-76 для военных в советское время строили в Ташкенте. Ситуация начала меняться в лучшую сторону сравнительно недавно.

"Нам удалось решить вопрос с постройкой Ил-76 в России, — пояснил Виктор Мураховский. — Всю производственную линию пришлось перевозить из Узбекистана. Была проведена колоссальная работа. Вся техническая документация на Ил-76 была на бумаге. Потребовалось немало времени, чтобы ее оцифровать и полностью восстановить производственную цепочку. Зато теперь класс тяжелых транспортников полностью строится у нас. Через два-три года в серийное производство должен пойти перспективный Ил-112, который по планам должен заменить старенькие Ан-26 и частично Ан-12. А вот альтернативы сверхтяжелым Ан-124 "Руслан" пока нет".

Эксперт подчеркнул, что строить эти самолеты будет просто-напросто нерентабельно. Чтобы их производство окупалось, нужен интерес к Ан-124 со стороны гражданских операторов. А спроса на эти гиганты у авиакомпаний на сегодняшний день не наблюдается. Кроме того, в стране нет производственных мощностей для "Русланов". Постройка линии с нуля приведет к резкому росту конечной стоимости самолетов. И стоить они, по словам Мураховского, будут дороже космических кораблей.

"Опыт сирийской операции показал, что тяжелые транспортники, способные совершать длительные перелеты, нужны нашей авиации как воздух, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — К счастью, удалось наладить производство Ил-76, они могут частично заменить Ан-124. Вся надежда на "Ермака", но неизвестно, когда он наконец появится в металле".

"Ермак" (также известный под обозначением ПТС — перспективный транспортный самолет) — проект КБ Ильюшина, о разработке которого объявили в 2013 году. Он сможет поднимать в воздух 80-100 тонн груза, что эквивалентно весу пяти боевых машин пехоты БМП-3. Специально для него сейчас разрабатывается перспективный двигатель на основе ПД-14 (устанавливается, в частности, на новейшие пассажирские МС-21) с тягой 30 тонн. Это значительно превосходит возможности силовой установки Ан-124. В серийное производство "Ермак" должен пойти к 2024 году.