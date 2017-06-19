Россия в кооперации с Италией модернизирует индийские Су-30 МКИ

ЛЕ-БУРЖЕ, 19 июн — РИА Новости. Россия будет модернизировать индийские истребители Су-30 МКИ в кооперации с Италией, сообщил журналистам в понедельник на авиасалоне Ле-Бурже 2017 генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"В кооперации с итальянской стороной мы приступим к модернизации индийских Су-30 МКИ", — сказал Михеев.

Он подчеркнул, что выбор итальянского партнера — это инициатива Дели.

"При модернизации итальянская сторона предлагает свои возможности, которые отвечают сертификационным требованиям", — сказал Михеев.