ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 19 июн — РИА Новости. Государственные испытания истребителя МиГ-35 завершатся в конце года, сообщил журналистам в понедельник в первый день работы авиасалона Ле Бурже-2017 заместитель генерального директора корпорации "МиГ" Виктор Чернов.

Презентация новейшего истребителя МиГ-35 состоялась в подмосковных Луховицах в начале этого года.

"В этом году будут завершаться испытания МиГ-35", — сказал Чернов.

Он подчеркнул, что жизненный цикл нового самолета будет составлять 40 лет. "У нас лучшие характеристики предыдущих истребителей марки МиГ. В частности, за счет уменьшения веса самолета увеличен его боевой потенциал. Он может работать по земле и по морю", — отметил Чернов.

Он сообщил, что в ближайшие 2-3 года корпорация "МиГ" намерена выйти на заключение конкретных контрактов не только с ВКС, но и с зарубежными партнерами.

МиГ-35 — российский истребитель поколения "4++", он является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.