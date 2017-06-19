ФСВТС опроверг сообщения о том, что Россия требует у Индии $7 млрд для FGFA

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 19 июн — РИА Новости. Сообщения о том, что Москва потребовала от Дели 7 миллиардов долларов на FGFA (российско-индийский истребитель пятого поколения, аналог Т-50), не соответствуют действительности, сообщил журналистам в первый день работы международного авиакосмического салона в Ле Бурже глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Если будет подписан контракт, то FGFA не будет уступать нашему ПАК ФА (Т-50)", — сказал Шугаев.

Он подчеркнул, что ни одна страна в мире, кроме России, не передавала Индии "столь чувствительные" технологии. "Индия получит не просто самолёт, а право на его (интеллектуальную — ред.) собственность", — отметил глава ФСВТС.

Шугаев подчеркнул, что во время переговоров с индийской стороной по данному вопросу речь ни в коем случае не идёт "об ухудшении технических характеристик". "Речь идёт об адаптации самолёта под конкретного заказчика", — добавил Шугаев.