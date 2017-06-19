Бразилия пока не может заключить сделку по ЗРПК "Панцирь"

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Бюджетные ограничения не позволяют Бразилии заключить соглашение на поставку российских комплексов "Панцирь-С1", заявил в интервью РИА Новости посол Бразилии в России Антонио Салгадо.

Переговоры о поставке зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" в Бразилию начались в 2013 году, однако из-за сложной политической ситуации в стране подписание контракта неоднократно откладывалось.

По словам Салгадо, в Бразилии хорошо знакомы с российской оборонной техникой, которая находит высокую оценку со стороны военных.

"В плане технологических возможностей они очень хорошо отзываются о российских комплексах "Панцирь-С1". К сожалению, целый ряд бюджетных ограничений не позволяет нам осуществить эту сделку в данный момент", — сказал собеседник агентства.

"Но в целом сотрудничество в ВПК — очень перспективная сфера наших отношений. Переговоры ведутся, и уже давно, но информации о каких-то кредитных схемах или кредитных линиях у меня нет", — добавил бразильский дипломат.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.