ВКС России в перспективе будут получать три-четыре самолета Ту-160М2 в год

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России в перспективе будут получать три-четыре стратегических бомбардировщика Ту-160М2 в год, первый его полет планируется в марте 2018 года, заявил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Надеемся, что наша дальняя авиация в перспективе будет получать по три-четыре самолета в год", — сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда", которое опубликовано в понедельник.

По его информации, планируется, что "воспроизведенный первый самолет полетит в марте следующего года".