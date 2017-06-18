Новые пограничные корабли в Крыму будут охранять буровые платформы

БАЛАКЛАВА (СЕВАСТОПОЛЬ), 18 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Новые сторожевые корабли, вошедшие состав сил береговой охраны Крыма, призваны охранять российские сооружения, задействованные в добыче углеводородов на шельфах Черного и Азовского морей, сказал журналистам начальник пограничного управления ФСБ по Крыму Юрий Звирык.

Ранее сообщалось, что в воскресенье пограничный сторожевой корабль "Проворный" пришвартовался в бухте Балаклавы и стал третьим сторожевым кораблем, вошедшим в состав сил береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму.

Звирык отметил, что новые корабли оснащены автоматическими средствами огневого поражения, которые позволяют успешно вести патрулирование.

"Одна из основных задач погрануправления и оперативного штаба, развернутого на базе управления – охрана тех экономических сооружений (в том числе буровых платформ), находящихся на шельфе (Черного и Азовского морей)", — сказал начальник пограничного управления по региону.

Всего в Черном и Азовском морях в охране границ и экономических интересов России теперь задействованы шесть кораблей этого проекта – по три в каждом море, сказал Звирык. Три сторожевика выполняют задачи в Азовском море, базируясь в Новороссийске, с сегодняшнего дня еще три – в Черном море, с базированием в Балаклаве (Севастополь).

Корабль проекта 22460 "Охотник" произведены санкт-петербургской верфью "Алмаз". Водоизмещение корабля 700 тонн, габариты корабля 62,4 на 11 метров, максимальная скорость хода 25 узлов. Экипаж сторожевика способен автономно находиться в море 30 суток с дальностью перехода 3 500 миль. Корабль оборудован вертолетной площадкой, артиллерийскими комплексами и пулеметными установками.

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