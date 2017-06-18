Третий пограничный сторожевой корабль прибыл в Балаклаву

БАЛАКЛАВА, 18 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Пограничный сторожевой корабль 2 ранга (ПСКР) "Проворный" в воскресенье утром пришвартовался в бухте Балаклавы и стал третьим по счету сторожевым кораблем, вошедшим в состав сил береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым, передает корреспондент РИА Новости.

Корабль встречали личный состав сил береговой охраны, члены семей экипажа, отдыхающие и жители Балаклавы, которые наблюдали как корабль входил в бухту. Оркестр Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова встретил новый сторожевой корабль торжественными маршами. Экипаж на берегу ждут два традиционных жареных поросенка.

В составе сил береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по республике Крым уже выполняют задачи по охране морских границ и морских биологических ресурсов два сторожевика данного класса – "Изумруд" и "Аметист".

Сторожевые корабли проекта 22460 "Охотник" произведены санкт-петербургской верфью "Алмаз". Водоизмещение корабля 700 тонн, габариты корабля 62,4 на 11 метров, максимальная скорость хода 25 узлов. Экипаж сторожевика способен автономно находиться в море 30 суток и с дальностью перехода 3,5 тысячи миль. Корабль оборудован вертолетной площадкой, артиллерийскими комплексами и пулеметными установками.

ПСКР предназначен для защиты и охраны государственной границы, экономических и иных законных интересов во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ. Наряду с этим в задачи корабля входит участие в поисково-спасательном обеспечении и в операциях по борьбе с терроризмом и морским пиратством.

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