Третий пограничный сторожевой корабль прибыл в Балаклаву

БАЛАКЛАВА, 18 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Пограничный сторожевой корабль 2 ранга (ПСКР) "Проворный" в воскресенье утром пришвартовался в бухте Балаклавы и стал третьим по счету сторожевым кораблем, вошедшим в состав сил береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым, передает корреспондент РИА Новости.
В составе сил береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по республике Крым уже выполняют задачи по охране морских границ и морских биологических ресурсов два сторожевика данного класса – "Изумруд" и "Аметист".
ПСКР предназначен для защиты и охраны государственной границы, экономических и иных законных интересов во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ. Наряду с этим в задачи корабля входит участие в поисково-спасательном обеспечении и в операциях по борьбе с терроризмом и морским пиратством.
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