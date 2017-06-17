Военные вузы МТО в Петербурге выпустили 530 офицеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Торжественная церемония выпуска офицеров, слушателей и кадет состоялась в субботу на Соборной площади Петропавловской крепости северной столицы.

Военная академия материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева, Военный инженерно-технический институт, Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений и Санкт-Петербургский кадетский корпус выпустили 595 офицеров, слушателей и кадет.

Военная академия МТО ведет свою историю с 31 марта 1900 года от Интендантского курса, образованного указом императора Николая II.

По состоянию на сегодняшний день академия осуществляет подготовку специалистов МТО по 241 специальности. В 2017 году академию окончили с золотой медалью 19 выпускников, дипломы с отличием получили 182 человека.

"Академия ежегодно обеспечивает качественное выполнение кадрового заказа Министерства обороны и других силовых структур нашей страны, а также ряда иностранных государств", — заявил на церемонии выпуска заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"За период своей деятельности академия выпустила более 70 тысяч офицеров", — отметил он.

"Отличительной особенностью Военной академии МТО от других военных вузов является то, что офицер, приходя в академию со знанием одной-двух специальностей, должен овладеть широким спектром знаний по 12-15 специальностям, входящим в общую систему МТО", — подчеркнул замминистра обороны.

Всего летом 2017 года Военную академию МТО и пять ее филиалов в Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Вольске окончили более 700 дипломированных специалистов.