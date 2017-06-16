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Безопасность

Найти и уничтожить: как спецслужбы России ликвидировали главарей боевиков

21:1016.06.2017
(обновлено: 21:11 16.06.2017)
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© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСнайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском краеСнайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Лидер террористической организации ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади мог быть уничтожен в окрестностях Ракки в результате авиаудара самолетов российских Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом 16 июня сообщило Министерство обороны России. По словам представителей ведомства, удар был нанесен ночью 28 мая, после того, как разведке удалось установить точное место встречи главарей террористов. Как подчеркнули в Минобороны, в настоящий момент эта информация проверяется по различным каналам.

© AFP 2017Лидер "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
© AFP 2017
Лидер "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади

Напомним, Аль-Багдади впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. Если информация о его ликвидации подтвердится, это станет серьезным ударом по командной структуре террористов. А для России — серьезной имиджевой победой в информационной войне против Запада, обвиняющего нас в борьбе исключительно с "умеренной" сирийской оппозицией. Кроме того,  российские спецслужбы вновь докажут, что им по силам выследить любого террориста, где бы он ни находился. Благо за последние два десятилетия у них накопился богатый опыт.

Главный подрывник

Чеченские боевики во время уличных боев в Грозном
© AP Photo / Peter Dejong
Плата за террор: как спецслужбы США помогали бандподполью в Чечне
В июле 2001 года Центр специального назначения ФСБ России отчитался о ликвидации Абу Умара Мухаммеда ас-Сайяфа, одного из ближайших соратников печально известного Хаттаба. Этот боевик из Саудовской Аравии воевал с федеральными войсками с самого начала первой чеченской войны. Он возглавлял небольшую бандгруппу, которая подрывала фугасами колонны российских войск, минировала расположения воинских частей и блокпосты. Позже Абу Умар возглавил диверсионно-террористический центр "Кавказ", где преподавал минно-взрывное дело. Среди его "воспитанников" были боевики, устроившие подрывы жилых домов в российских городах в сентябре 1999 года, а также теракты во Владикавказе, Минеральных водах, Пятигорске и Невинномысске в 2000-2001 годах.

© AP Photo / Robert KingУличные бои в Грозном, 1996 год
© AP Photo / Robert King
Уличные бои в Грозном, 1996 год

Выслеживали его долго. В июле 2001 года в штаб по проведению контртеррористической операции поступила информация, что Абу Умар скрывался в горном селе Майтруп Курчалоевского района Чечни. На его задержание отправились подразделения спецназа "Русь" Внутренних войск МВД и боевая группа знаменитой "Альфы". Точное местоположение цели было неизвестно, но по счастливой случайности бойцов высадили с вертолетов буквально в нескольких метрах от дома, где скрывался Абу Умар. Бежать в горы он уже не успевал, поэтому спрятался в подвале. Первоначальный обыск его жилища результатов не дал, однако один из офицеров "Альфы" в последний момент заметил тщательно замаскированный люк в полу. Открывший его боец был тут же ранен автоматной очередью, однако другие отреагировали моментально и забросали подвал гранатами. Главный подрывник чеченского бандподполья был убит на месте.

"Черный араб"

Его непосредственный начальник, выходец из Саудовской Аравии Самер Салех ас-Сувейлем, более известный как Хаттаб, был ликвидирован девять месяцев спустя, в марте 2001 года. Этот матерый террорист воевал на стороне исламистов-салафитов еще в Афганистане в 80-х годах. Кроме того, он готовил боевиков в Таджикистане и участвовал в нападении на 12-ю заставу Московского погранотряда 13 июля 1993 года, в ходе которого погибли 25 российских пограничников. В Чечню вместе с 18 соратниками он перебрался в 1995 году. Принимал непосредственное участие в нападениях на объекты федеральных войск. В 1999 году вместе с Шамилем Басаевым Хаттаб возглавил поход боевиков на Дагестан. В марте 2000 года саудовский террорист руководил выходом крупного бандформирования из окружения в Аргунском ущелье. Кульминацией этого прорыва стал знаменитый бой на высоте 776 вблизи села Улус-Керт, в результате которого героически погибла почти вся рота псковских десантников 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

© AP PhotoХаттаб (Самер Салех ас-Сувейлем)
© AP Photo
Хаттаб (Самер Салех ас-Сувейлем)

Подобраться к нему на дистанцию прицельного выстрела долго не удавалось — "Черный араб", как его прозвали сообщники, был слишком умен и дьявольски везуч. Тогда спецслужбы решили сделать ставку на хитрость. ФСБ удалось завербовать одного из ближайших помощников главаря, который, в конце концов, своего "шефа" и отравил. О том, кто он и как это сделал, существует несколько версий. По одной из них, спецслужбам удалось перехватить связного, который  должен был передать Хаттабу послание из Саудовской Аравии. Посыльного перевербовали, а письмо обработали сильнодействующим ядом. Вскрывший его "Черный араб" умер практически сразу. По другой версии, Хаттаба отравил его повар, также завербованный спецслужбами. Он обработал ядом продукты из сухого пайка, предназначенного для командира. Существует и более прозаичная версия, согласно которой Хаттаб просто-напросто отравился просроченной говяжьей тушенкой.

Эмиссар

Горящая фотография лидера Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
© AFP 2017 / Prakash Singh
Кто такой лидер ИГ* аль-Багдади
Одного из главных военных и идеологических лидеров чеченского бандподполья Зелимхана Яндарбиева ликвидировали 13 февраля 2004 года в Дохе. Он активно участвовал в первой войне, руководил обороной центральной части Грозного в январе 1995 года. После гибели Джохара Дудаева год спустя, исполнял обязанности президента и верховного главнокомандующего непризнанной республики до 1997 года, когда на эту должность был избран Аслан Масхадов. После этого Яндарбиев примкнул  к нацонал-радикальному крылу боевиков, возглавляемому Салманом Радуевым. Параллельно он выполнял обязанности эмиссара в других странах, куда регулярно ездил за финансовой поддержкой для чеченского бандподполья. Был одним из организаторов захвата заложников в столичном театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года.

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкЗдание театрального центра на Дубровке, захваченное террористами. Октябрь 2002 года
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Здание театрального центра на Дубровке, захваченное террористами. Октябрь 2002 года

С 2003 года Зелимхан Яндарбиев постоянно проживал в Катаре, где получил статус беженца: к тому моменту он находился в розыске по линии Интерпола, а Совет Безопасности ООН официально признал его связи с международным терроризмом. Был ликвидирован 13 февраля 2004 года в Дохе при подрыве его автомобиля фугасом, установленным под днищем. Катарские власти вскоре арестовали двух россиян и после короткого судебного разбирательства признали их виновными в организации успешного покушения и приговорили к пожизненному заключению. Утверждалось, что они — оперативные сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. Официального подтверждения эта информация не получила. Впрочем, в 2004 году МИД России удалось добиться экстрадиции осужденных на родину, где их встретили с воинскими почестями в аэропорту "Внуково".

Президент-террорист

Следующим большим успехом российских спецслужб стала ликвидация Аслана Масхадова 8 марта 2005 года. В первую войну он руководил большинством крупных наступательных, оборонительных и диверсионных действий террористов. Под руководством Масхадова в августе 1996 года была осуществлена операция "Джихад" — нападение боевиков на Грозный, Аргун и Гудермес. А 27 января 1997 года по итогам выборов он был избран президентом республики, набрав 59,3% голосов избирателей. Именно при его президентстве в Чечне буйным цветом расцвел массовый криминал: похищение людей, работорговля, сбыт наркотиков, хищение нефти, бандитизм, фальшивомонетничество, теракты в России. Именно Масхадов был идеологом распространения идей сепаратизма на Дагестан, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию. Кроме того, он был главным сторонником введения в Чечне шариатского правления.

© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкПремьер-министр Чеченской Республики Аслан Масхадов и и.о. президента Чеченской Республики Зелимхан Яндарбиев
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Премьер-министр Чеченской Республики Аслан Масхадов и и.о. президента Чеченской Республики Зелимхан Яндарбиев

Масхадова брали бойцы Центра специального назначения ФСБ России. По данным агентурной разведки удалось установить, что с начала 2005 года он скрывался в селе Толстой-Юрт Грозненского района в специально укрепленном бункере под домом одного из его дальних родственников. По официальным данным, именно там главарь боевиков разрабатывал план теракта, который по своей жестокости должен был превзойти Беслан. Группам захвата удалось скрытно подобраться к дому и блокировать убежище. В ходе скоротечного огневого контакта с телохранителями Масхадова спецназу удалось пробиться к двери бункера и подорвать ее накладным зарядом взрывчатки. Главарь погиб от тяжелой баротравмы. Впрочем, по одной из версий, раненого Масхадова добил из пистолета один из его помощников, чтобы тот не попал в руки силовиков.

Главный палач

Переговоры В.Черномырдина с Ш.Басаевым об освобождении заложников в Буденновске
© РИА Новости / Александр Макаров
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Шамиль Басаев, вас не слышно!
Самого одиозного чеченского террориста Шамиля Басаева спецслужбам удалось уничтожить только в 2006 году. К этому времени он успел заработать себе такую репутацию и "послужной список", что по праву считался врагом государства номер один. Он руководил 14 июня 1995 года рейдом 200 боевиков на территорию Ставропольского края, где им были захвачены город Буденновск и полторы тысячи мирных жителей. В августе 1996-го принимал активное участие в штурме Грозного. В августе 1999-го вместе с Хаттабом осуществил вторжение в Дагестан. Взял на себя ответственность за захват заложников в театре на Дубровке осенью 2002 года. Провел серию терактов по всей стране с использованием террористов-смертников в 2003 году. Взорвал два пассажирских самолета в Москве 24 августа 2004 года, а неделю спустя его боевики захватили школу в Беслане. И это далеко не полный список терактов, в которых Басаев участвовал или организацией которых занимался. На его руках кровь сотен, если не тысяч человек.

© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкШамиль Басаев
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Шамиль Басаев

Сообщения о смерти Шамиля Басаева с 1995 года появлялись с завидной регулярностью. Однако официально факт его ликвидации ФСБ России подтвердила только 10 июля, когда об этом президенту страны доложил руководитель ведомства Николай Патрушев. За несколько часов до этого террорист был ликвидирован в Назрановском районе Ингушетии. Он сопровождал грузовик с оружием и боеприпасами, которые, предположительно, планировал использовать для совершения серии терактов в республике. В районе двух часов ночи его КамАЗ был взорван. Подробности этой операции до сих пор держатся в тайне. По одной из версий, взрывчатку в автомобиль подложили завербованные ФСБ боевики при погрузке боеприпасов, по другой — это сделали сами сотрудники спецслужб, пока боевики спали. По словам Патрушева, реализация этого плана заняла много времени и потребовала огромной подготовительной работы, в том числе и за рубежом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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