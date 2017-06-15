Российские Ту-160 в небе над Балтикой сопровождали самолеты трех стран

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Датские, финские и шведские самолеты сопровождали российские ракетоносцы Ту-160 во время планового полета над Балтикой, сообщило Минобороны.

Ракетоносцы сопровождали истребители Су-27, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Отмечается, что на отдельных отрезках маршрута к российским самолетам приближались истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии и JAS-39 ВВС Швеции.

В ведомстве подчеркнули, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Атлантики, Арктики, Черного моря и Тихого океана. При этом все полеты проходят в соответствии с международными правилами и не нарушают границ других государств.