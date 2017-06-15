Путин: Россия не оставит без внимания активность ВМС США в Арктике

ПУТИН: В СВЯЗИ С ПОДХОДАМИ ПОДЛОДОК США К ГРАНИЦАМ РОССИИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ РФ ОБЕСПЕЧИТ ТАМ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ЗАПУСКА РАКЕТ

РИА НОВОСТИ

За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>