Почти половина оружейного экспорта России приходится на авиацию

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Доля авиатехники в экспорте российских вооружений за последние пять лет составляла не менее 40%, сообщил журналистам в пятницу гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

""Рособоронэкспорт" наблюдает повышенный интерес к современной авиационной технике на мировом рынке оружия. За последние пять лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта компании составляла не менее 40%", — заявил он в преддверии авиасалона Paris Airshow-2017.

По словам Михеева, в минувшем году из более тысячи подписанных компанией контрактов самые крупные пришлись именно на авиацию.