СМИ сообщили о планах увеличить срок службы, дающий право на военную пенсию

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет, пишет в четверг газета "Коммерсант".

Авторы проекта считают, что это решение снимет нагрузку с бюджета в несколько сот миллиардов рублей ежегодно. Ряд экспертов говорят, что снижение федеральных расходов на военные пенсии даст правительству большую свободу и в решении вопроса о досрочных пенсиях, и в повышении пенсионного возраста, отмечает газета.

О разработке законопроекта газете рассказал источник, близкий к руководству одного из силовых ведомств, и подтвердил собеседник издания в Минобороны. Так, по его словам, 22 мая начальник главного управления кадров Минобороны генерал Виктор Горемыкин доложил о подготовке документов замминистра обороны генералу Дмитрию Булгакову.

Эта работа проводилась в рамках выполнения решения президента РФ Владимира Путина №Пр-497 от 17 марта, подтверждает высокопоставленный сотрудник администрации президента, к ней привлекались представители всех ведомств, связанных с несением военной службы. "Тема очень тонкая, предстоит еще ряд консультаций на уровне финансово-экономического и социального блоков правительства, а также всех заинтересованных сторон",— говорит он.

Как отмечает издание, идея повышения нижнего предела выслуги лет обсуждается давно, еще в 2013 году военные предлагали аналогичный маневр, который предлагалось разбить на два этапа. До 1 января 2019 года всем военнослужащим, прослужившим более 20 лет, но не ушедшим на пенсию, планировалось выплачивать надбавку 25% от размера пенсии, которую они могли бы получать. А с 2019 года уже окончательно закрепить нижний предел выслуги лет в 25 лет. Однако расчеты показали, что федеральный бюджет не осилит всех дополнительных выплат, требуемых на переходный период.

Источники "Коммерсанта" в финансово-экономическом блоке правительства утверждают, что риски негативной реакции военнослужащих существуют и они весьма велики, но на финальной стадии такое изменение в законе позволит выйти на экономию несколько сотен миллиардов рублей в год, достаточно сильно разгрузив бюджет.