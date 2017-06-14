Удобная угроза: зачем США новая антироссийская стратегия нацбезопасности

МОСКВА, 14 июня — РИА Новости, Андрей Коц .

Член комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит в минувший вторник представил законопроект новой стратегии национальной безопасности государства, разработанный в связи с "агрессией Российской Федерации". Рассмотрение этого документа запланировано на ближайшее время, в настоящий момент идет процесс сбор подписей. Согласно пояснительным материалам, законопроект обязывает "министра обороны разработать и реализовать всеобъемлющую стратегию по России, которая позволит скоординировать усилия США и союзников, направленные на то, чтобы сдержать и при необходимости ответить на российскую агрессию".

"Настало время признать, что вызов со стороны России должен стать одним из главных опасений в рамках стратегии по национальной безопасности США", — подчеркнул Адам Смит.

Документ, в частности, подразумевает, что Пентагон должен выработать специальную стратегию по России, в том числе и по противостоянию российской военной технике. Таким образом, в следующей доктрине национальной безопасности нашей стране будет уделено гораздо больше внимания и конкретики, чем в аналогичных документах, принятых при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. Впрочем, многие эксперты и политологи отмечают, что новая стратегия будет отличаться от предыдущих только по форме, но не по содержанию. Меры по военному сдерживанию России в администрации США активно продвигали и до Крыма, санкций, или вмешательства России в сирийскую гражданскую войну.

"Крылатая" демократия

© AP Photo / Jim MacMillan Доктрина Буша

В знаменитой "Доктрине Буша", сформулированной президентом США в 2001 году, сразу после терактов 11 сентября, Россия впрямую не называлась военным противником. Первоначально документ закреплял за США право в одностороннем порядке с помощью вооруженных сил бороться с государствами, которые дают убежище или оказывают помощь террористическим организациям. Однако позже в нее были включены спорные положения "превентивной войны" против стран, представляющих "потенциальную опасность" для США, а также силовое "распространение демократии" по всему миру. Часть пунктов "Доктрины Буша" в 2002 году вошла в Стратегию национальной безопасности США. Вскоре ее антироссийская направленность стала очевидной.

В 2002 году Соединенные штаты вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и начали в одностороннем порядке возводить элементы глобальной ПРО в Восточной Европе. Формально — против ракетно-ядерной программы "стран-изгоев" — Ирана и КНДР. По факту — для сдерживания потенциала российских РВСН и расширения американского военного присутствия в Европе.

С 2003 по 2005 год в трех граничащих с Россией бывших советских республиках при активной информационной, дипломатической и финансовой поддержке США был последовательно реализован сценарий "цветных революций" — "революция роз" в Грузии в 2003 году, "оранжевая революция" на Украине в 2004-м, "тюльпановая революция" в Киргизии в 2005-м. К власти в этих странах пришли откровенно прозападные политики. Результаты этих "кадровых перестановок" известны всем: "газовая война" с Киевом, пятидневная война за Южную Осетию с Тбилиси, дипломатическая война с Бишкеком по поводу отказа последнего закрыть американскую военную базу Манас.

По сути дела, при поддержке США на российских границах один за другим возникали антироссийские политические режимы. На этом фоне теряются другие "мелочи": продолжение расширения НАТО на восток, открытая поддержка американцами оппозиционных движений внутри России, постоянные нападки на Владимира Путина в западных СМИ, критика поддержки Россией Ирана и прочее.

Недоперезагрузка

Избрание президентом США Барака Обамы в январе 2009 года многие аналитики восприняли с осторожным оптимизмом. В отличие от своего конкурента по предвыборной гонке Джона Маккейна, Обама на словах выступал за нормализацию отношений с Россией. Ожидалось, что взаимодействие двух стран на международной арене выйдет на новый уровень.

Поначалу все так и выглядело. В Стратегии национальной безопасности, представленной Обамой в 2010 году, главными угрозами для своей страны 44-й президент США обозначил мировой терроризм, распространение ядерного оружия, экономическую нестабильность, негативные климатические изменения, нарушение демократических устоев. Россия в этом документе упоминается в достаточно уважительном ключе. Американский президент подчеркнул, что Москва вернула себе утраченные позиции на мировой арене, став полноценным членом международного сообщества, с мнением которого нельзя не считаться. По утверждению Обамы, США заинтересованы в "сильной и процветающей" России. Он призвал развивать отношения между двумя странами по всем ключевым взаимовыгодным направлениям. А в конце "российской" главы добавил, что Вашингтон намерен "всеми силами поддерживать независимость и территориальную целостность соседних с Россией государств".

Финансовый интерес

Кульминацией этой "поддержки" стал Евромайдан и государственный переворот на Украине в феврале 2014 года, за который активно "болели" американцы и их европейские союзники. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд позже прямо заявляла, что американское правительство выделило на "поддержку украинской демократии" пять миллиардов долларов. А в 2013 году Вооруженные силы США едва не напали на Сирию с целью свержения Башара Асада, давнего союзника России на Ближнем Востоке. Кроме того, при Обаме в НАТО вошли еще два государства — Албания и Хорватия.

Новая Стратегия национальной безопасности США, по мнению многих экспертов, отличаться от предыдущих будет только формулировками. В ближайшей перспективе США продолжат политику сдерживания России, окружения ее цепью военных баз и ведения против нее информационной войны. Трамп в этом плане реформатором не станет. Скорее — продолжателем дела предыдущих администраций. Как считает профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков, причина такого подхода кроется не в какой-то абстрактной ненависти американских властей к России, а в банальных деньгах, хоть и очень больших.

"Давайте будем честны: Россия самим фактом своего существования позволяет американским оружейным корпорациям зарабатывать десятки миллиардов долларов, — рассказал РИА Новости эксперт. — Законопроект Адама Смита — это прежде всего инициатива бывших отставных военных, которые работают в крупных лоббистских компаниях. Они искусственно раздувают антироссийскую истерию в СМИ, чтобы выбить дополнительные заказы у правительства. В США очень сильное военное лобби. Оно постоянно требует колоссальных финансовых вложений в научные разработки, производство новых видов вооружений. Поэтому генералы и политики в США время от времени начинают петь дифирамбы новым российским танкам, самолетам, ракетам и так далее. По той же причине в правительстве и СМИ США постоянно муссируется тема потенциальной агрессии России против прибалтийских государств. Армии европейских членов НАТО на 60-70 процентов вооружены техникой и оружием производства США. Это огромный рынок сбыта".

По мнению Сергея Судакова, Трамп попросту не в состоянии противостоять такой мощной политико-экономической силе. У него и так хватает проблем: президента критикуют и в сенате, и в конгрессе. Ему фактически объявили войну средства массовой информации. Эксперт подчеркнул, что Трамп, по сути, даже не пытается гасить пожар оголтелой русофобии в стране. А если начнет — его мигом заклюют оппоненты.

"Получается, Трамп — президент, который царствует, но не правит, — поясняет Сергей Судаков. — И он подпишет законопроект новой Стратегии национальной безопасности, в который его разработчики уж точно внесут все возможные "акты наказания России". Это сильно ограничит все дальнейшие усилия Трампа по нормализации отношений с нашей страной. Полагаю, что эта русофобия не закончится завтра. Не закончится она и после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Это уже вопрос не только формирования американского внешнеполитического курса, но и внутренней политики действующего президента, создания в секторе оборонки тысяч новых рабочих мест, зарабатывания огромных денег".

Принятие новой Стратегии национальной безопасности вряд ли повлечет за собой какие-то серьезные изменения в практическом плане. Дальнейшего обострения отношений между двумя странами ожидать не стоит (в конце концов, они и так хуже некуда). Другие страны на роль пугала и источника заказов для американской оборонки просто-напросто не подойдут. Объявлять следующей страной-изгоем Китай США не решатся — слишком тесны экономические связи между Пекином и Вашингтоном. А для борьбы с мировым терроризмом авианосцы, стратегические бомбардировщики и атомные подводные лодки не нужны, для этого хватит и не самых современных и дорогостоящих вооружений. Так что крики "Русские идут!" будут доноситься из-за океана еще долго. Пока из них можно будет извлечь прибыль.