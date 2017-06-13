В ВВО прошла масштабная внезапная проверка подразделений антитеррора

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Внезапная проверка готовности подразделений по противодействия терроризму состоялась в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и на острове Сахалин, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты. При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, бронеавтомобили "Тигр", — говорится в сообщении.

Кроме того, военные отработали эвакуацию условно раненного и провели радиационную и химическую разведку.