Российский самолет выполнит наблюдательный полет над Британией

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российский самолет выполнит наблюдательный полет над Великобританией с 13 по 17 июня, сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Наблюдательный полет будет выполняться в период с 13 по 17 июня 2017 года с аэродрома открытого неба Брайз Нортон и максимальной дальностью до 2400 километров", — сказал он.

Рыжков отметил, что российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты Великобритании на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.

По словам Рыжкова, наблюдательный полет выполняется в целях содействия большей открытости в военной деятельности государств-участников договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия. Это 21-й наблюдательный полет России над территориями государств-участников договора в 2017 году.