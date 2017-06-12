Десантники из России, Белоруссии и Сербии прыгнули с парашютом на учениях

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (БЕЛОРУССИЯ), 12 июн — РИА Новости. Более 250 российских, белорусских и сербских десантников прыгнули с парашютом из самолетов Ил-76 ВКС России и ВВС Белоруссии в ходе стартовавшего в понедельник первого этапа активной фазы совместных антитеррористических учений "Славянское братство-2017", сообщил журналистам заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.
По его словам, экипажи российских Ил-76МД десантировали военных из РФ и Белоруссии, а экипаж белорусского Ил-76 — военных из Белоруссии и Сербии. Выброска осуществлялась в едином боевом строю самолетов с двухминутным интервалом между ними.
Сгибнев сообщил, что после приземления десантники произвели посадку в поджидавшие их боевые машины, на которых выдвинулись в район блокирования "террористических групп" и приступили к поисковым действиям в лесисто-болотистой местности приграничного района Брестской области.
Учения "Славянское братство-2017" начались 6 июня. В них участвуют более одной тысячи военных РФ, Белоруссии и Сербии, задействованы также около 150 единиц российской и белорусской техники. Активная фаза маневров завершится 14 июня.