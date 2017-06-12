Десантники из России, Белоруссии и Сербии прыгнули с парашютом на учениях

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (БЕЛОРУССИЯ), 12 июн — РИА Новости. Более 250 российских, белорусских и сербских десантников прыгнули с парашютом из самолетов Ил-76 ВКС России и ВВС Белоруссии в ходе стартовавшего в понедельник первого этапа активной фазы совместных антитеррористических учений "Славянское братство-2017", сообщил журналистам заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.

"Сегодня около 17.00 мск более 250 военнослужащих России, Белоруссии и Сербии из состава многонациональной батальонной тактической группы десантировались парашютным способом из шести Ил-76МД ВКС РФ и одного Ил-76 ВВС Белоруссии на площадку приземления "Сахара" в лесисто-болотистой местности, утром зачищенную от диверсантов личным составом сводной бронеколонны", — сказал он. Сгибнев добавил, выброска десанта произведена с высоты 600 метров.

По его словам, экипажи российских Ил-76МД десантировали военных из РФ и Белоруссии, а экипаж белорусского Ил-76 — военных из Белоруссии и Сербии. Выброска осуществлялась в едином боевом строю самолетов с двухминутным интервалом между ними.

"Все десантники имели при себе стрелковое вооружение и снаряжение. Наши ребята использовали свои парашюты Д-10, а их белорусские и сербские коллеги — белорусские", — уточнил Сгибнев. "Десантирование прошло без происшествий", — заявил он.

Сгибнев сообщил, что после приземления десантники произвели посадку в поджидавшие их боевые машины, на которых выдвинулись в район блокирования "террористических групп" и приступили к поисковым действиям в лесисто-болотистой местности приграничного района Брестской области.

Учения "Славянское братство-2017" начались 6 июня. В них участвуют более одной тысячи военных РФ, Белоруссии и Сербии, задействованы также около 150 единиц российской и белорусской техники. Активная фаза маневров завершится 14 июня.