В Белоруссии началась активная фаза учений "Славянское братство - 2017"
ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 12 июн — РИА Новости. Активная фаза учений "Славянское братство — 2017" с участием Воздушно-десантных войск РФ, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии началась в воскресенье на белорусском полигоне Брестский.
В соответствии с планом маневров военнослужащие трех стран приступили к выполнению контртеррористических задач в составе единого подразделения в рамках операции по поддержанию мира в условном государстве по мандату ООН. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.
"Сегодня утром начался первый этап активной фазы маневров — подготовка многонациональной батальонной тактической группы в составе российских, белорусских и сербских подразделений к выполнению контртеррористических задач и ее выдвижение в назначенный район с преодолением водных преград и десантированием", — сказал Сгибнев.
По его словам, во второй половине дня и в ночь на 13 июня подразделениям многонациональной батальонной тактической группы предстоит выполнить задачи по взятию под контроль и осуществлению контроля над районом ответственности для проведения в нем контртеррористических мероприятий с использованием вертолетной поисково-штурмовой группы. "Всего за эти сутки пройдет розыгрыш около 10 тактических эпизодов", — отметил Сгибнев.
Первая фаза учений "Славянское братство — 2017" — формирование и слаживание многонациональной батальонной тактической группы — проходила на полигоне Брестский с 6 по 11 июня. Вторая (активная) фаза маневров — выполнение контртеррористических задач в составе многонациональной группы — пройдет с 12 по 14 июня. В учениях участвуют более 1 тысячи военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники. Сербские военные бесплатно используют белорусские оружие, технику и боеприпасы.
Международные тактические учения "Славянское братство-2016" проходят со 2 по 15 ноября под Белградом.
В учениях задействованы одни из лучших подразделений специального назначения воздушно-десантных войск России, Белоруссии и Сербии.
Всего в учениях принимают участие около 500 военнослужащих подразделений специального назначения трех стран, 10 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС Республики Сербия, около 20 единиц бронированной и специальной военной техники.
Российскую Федерацию представляют военнослужащие отдельного разведывательного батальона из Ивановского соединения ВДВ и летно-тактическая группа военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из Оренбурга.
Республику Беларусь представляет миротворческая рота из Витебского соединения сил специальных операций.
От сербской стороны в учениях задействованы военнослужащие бригады специального назначения Вооруженных сил Республики Сербия.
Активная фаза учений проходит с 7 по 9 ноября на пяти военных аэродромах и полигонах Сербии.
Российские десантники на учениях "Славянское братство-2016" экипированы новейшими комплексами разведки, связи и управления "Стрелец", позволяющими командирам с помощью планшетов отдавать приказы и отслеживать перемещение войск.
В ходе совместных учений "славянский спецназ" отрабатывает учебно-боевые задачи применения подразделений специального назначения по ликвидации незаконных вооружённых формирований.
Также военные отрабатывают выполнение тактических и огневых задач в ходе ведения антитеррористических и миротворческих операций.
Первые учения "Славянское братство" проводились в прошлом году на полигоне Раевский под Новороссийском на базе горного соединения ВДВ.
В этом году руководство учений полностью возложено на минобороны Сербии.