В Белоруссии началась активная фаза учений "Славянское братство - 2017"

Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016. Архивное фото

Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016. Архивное фото

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 12 июн — РИА Новости. Активная фаза учений "Славянское братство — 2017" с участием Воздушно-десантных войск РФ, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии началась в воскресенье на белорусском полигоне Брестский.

В соответствии с планом маневров военнослужащие трех стран приступили к выполнению контртеррористических задач в составе единого подразделения в рамках операции по поддержанию мира в условном государстве по мандату ООН. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.

"Сегодня утром начался первый этап активной фазы маневров — подготовка многонациональной батальонной тактической группы в составе российских, белорусских и сербских подразделений к выполнению контртеррористических задач и ее выдвижение в назначенный район с преодолением водных преград и десантированием", — сказал Сгибнев.

По его словам, во второй половине дня и в ночь на 13 июня подразделениям многонациональной батальонной тактической группы предстоит выполнить задачи по взятию под контроль и осуществлению контроля над районом ответственности для проведения в нем контртеррористических мероприятий с использованием вертолетной поисково-штурмовой группы. "Всего за эти сутки пройдет розыгрыш около 10 тактических эпизодов", — отметил Сгибнев.

Первая фаза учений "Славянское братство — 2017" — формирование и слаживание многонациональной батальонной тактической группы — проходила на полигоне Брестский с 6 по 11 июня. Вторая (активная) фаза маневров — выполнение контртеррористических задач в составе многонациональной группы — пройдет с 12 по 14 июня. В учениях участвуют более 1 тысячи военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники. Сербские военные бесплатно используют белорусские оружие, технику и боеприпасы.