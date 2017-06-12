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В Белоруссии началась активная фаза учений "Славянское братство - 2017"

08:0712.06.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016. Архивное фотоРоссийские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 12 июн — РИА Новости. Активная фаза учений "Славянское братство — 2017" с участием Воздушно-десантных войск РФ, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии началась в воскресенье на белорусском полигоне Брестский.

Российско-белорусские учения. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В России рассказали о плане проведения учений "Славянское братство-2017"
В соответствии с планом маневров военнослужащие трех стран приступили к выполнению контртеррористических задач в составе единого подразделения в рамках операции по поддержанию мира в условном государстве по мандату ООН. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.

"Сегодня утром начался первый этап активной фазы маневров — подготовка многонациональной батальонной тактической группы в составе российских, белорусских и сербских подразделений к выполнению контртеррористических задач и ее выдвижение в назначенный район с преодолением водных преград и десантированием", — сказал Сгибнев.

По его словам, во второй половине дня и в ночь на 13 июня подразделениям многонациональной батальонной тактической группы предстоит выполнить задачи по взятию под контроль и осуществлению контроля над районом ответственности для проведения в нем контртеррористических мероприятий с использованием вертолетной поисково-штурмовой группы. "Всего за эти сутки пройдет розыгрыш около 10 тактических эпизодов", — отметил Сгибнев.

Первая фаза учений "Славянское братство — 2017" — формирование и слаживание многонациональной батальонной тактической группы — проходила на полигоне Брестский с 6 по 11 июня. Вторая (активная) фаза маневров — выполнение контртеррористических задач в составе многонациональной группы — пройдет с 12 по 14 июня. В учениях участвуют более 1 тысячи военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники. Сербские военные бесплатно используют белорусские оружие, технику и боеприпасы.

Международные тактические учения "Славянское братство-2016"
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМеждународные тактические учения "Славянское братство-2016" проходят со 2 по 15 ноября под Белградом.Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Международные тактические учения "Славянское братство-2016" проходят со 2 по 15 ноября под Белградом.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ учениях задействованы одни из лучших подразделений специального назначения воздушно-десантных войск России, Белоруссии и Сербии.Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В учениях задействованы одни из лучших подразделений специального назначения воздушно-десантных войск России, Белоруссии и Сербии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего в учениях принимают участие около 500 военнослужащих подразделений специального назначения трех стран, 10 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС Республики Сербия, около 20 единиц бронированной и специальной военной техники.Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Всего в учениях принимают участие около 500 военнослужащих подразделений специального назначения трех стран, 10 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС Республики Сербия, около 20 единиц бронированной и специальной военной техники.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийскую Федерацию представляют военнослужащие отдельного разведывательного батальона из Ивановского соединения ВДВ и летно-тактическая группа военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из Оренбурга.Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Российскую Федерацию представляют военнослужащие отдельного разведывательного батальона из Ивановского соединения ВДВ и летно-тактическая группа военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из Оренбурга.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРеспублику Беларусь представляет миротворческая рота из Витебского соединения сил специальных операций.Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Республику Беларусь представляет миротворческая рота из Витебского соединения сил специальных операций.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОт сербской стороны в учениях задействованы военнослужащие бригады специального назначения Вооруженных сил Республики Сербия.Военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
От сербской стороны в учениях задействованы военнослужащие бригады специального назначения Вооруженных сил Республики Сербия.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАктивная фаза учений проходит с 7 по 9 ноября на пяти военных аэродромах и полигонах Сербии.Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Активная фаза учений проходит с 7 по 9 ноября на пяти военных аэродромах и полигонах Сербии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийские десантники на учениях "Славянское братство-2016" экипированы новейшими комплексами разведки, связи и управления "Стрелец", позволяющими командирам с помощью планшетов отдавать приказы и отслеживать перемещение войск.Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Российские десантники на учениях "Славянское братство-2016" экипированы новейшими комплексами разведки, связи и управления "Стрелец", позволяющими командирам с помощью планшетов отдавать приказы и отслеживать перемещение войск.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ ходе совместных учений "славянский спецназ" отрабатывает учебно-боевые задачи применения подразделений специального назначения по ликвидации незаконных вооружённых формирований.Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В ходе совместных учений "славянский спецназ" отрабатывает учебно-боевые задачи применения подразделений специального назначения по ликвидации незаконных вооружённых формирований.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТакже военные отрабатывают выполнение тактических и огневых задач в ходе ведения антитеррористических и миротворческих операций.Российский военнослужащий во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Также военные отрабатывают выполнение тактических и огневых задач в ходе ведения антитеррористических и миротворческих операций.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервые учения "Славянское братство" проводились в прошлом году на полигоне Раевский под Новороссийском на базе горного соединения ВДВ.Учебное десантирование БМД-2 во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Первые учения "Славянское братство" проводились в прошлом году на полигоне Раевский под Новороссийском на базе горного соединения ВДВ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ этом году руководство учений полностью возложено на минобороны Сербии.Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В этом году руководство учений полностью возложено на минобороны Сербии.
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